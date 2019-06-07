台星二代珍藏「麥可傑克森家中泥土」！　Sandy一看：有報警嗎

記者劉宜庭／綜合報導

星二代寶弟（葛兆恩）日前與媽媽金友莊一起錄影，考驗母子之間的默契及了解程度，期間他分享自己珍藏整整5年的寶物，竟是已逝巨星麥可傑克森（Michael Jackson）家中的泥土，不但媽媽毫不知情，也令節目主持人Sandy面露懷疑地問，「你真的相信嗎？」

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▲寶弟表示自己珍藏一罐「麥可傑克森家中泥土」。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

在日前播出的《小明星大跟班》中，寶弟秀出自己珍藏多年的寶物，「它是我的心靈寄託，放在我床旁邊。」原來，他本身很喜歡麥可傑克森，也因此認識了一群麥可傑克森的歌迷，「有一次是麥可傑克森的歌迷寄這個給我，說這是麥可傑克森夢幻莊園的泥土。」

▲寶弟對泥土深信不疑，讓Sandy開玩笑問「有去報警嗎？」（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

面對寶弟語氣堅定地說，「這看就是麥可傑克森的泥土。」Sandy忍不住開玩笑問：「那你有去報警嗎？就是說被詐騙的話，其實現在可以打電話。」一旁的吳宗憲則接著笑說，「有很多警方打開過的痕跡。」

▲寶弟從來沒有懷疑過泥土的真實性。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

Sandy滿臉疑惑地問，「你真的相信嗎？」寶弟表示：「我老實講，這個已經有5年了，我沒有懷疑過，它真的就是麥可傑克森家裡（的泥土）。」一番話讓Sandy點頭表示，「對啦，你可以相信啦。」吳宗憲也回說，「你相信就永遠相信，OK。」

▼寶弟珍藏「麥可傑克森家中泥土」（約19分49秒起）。（影片／取自YouTube／我愛小明星大跟班，如遭刪除請見諒。）