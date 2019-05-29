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Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

記者韓景樺／綜合報導

Ella（陳嘉樺）2012年嫁給老公賴斯翔（賴解孵），婚後育有2歲兒子勁寶，一家三口幸福美滿。升格當媽後，Ella除了積極工作，也把握閒暇時間陪伴兒子，29日她把和勁寶一起完成的畫作PO上網和粉絲分享，更調皮問：「看得出來是什麼嗎？」

▲▼Ella和兒子勁寶一起畫畫。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

▲Ella忙工作之餘，也把握時間陪伴兒子。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

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身為S.H.E中最早為人母的人，Ella經常透過社群網站分享育兒點滴，日前過母親節時，她也有感而發，認為生下勁寶的自己是幸運的母親，「勁寶讓我們都感受到很多的幸福和快樂」。雖然有時為了工作不得不和兒子暫時分離，但Ella仍會把握機會帶兒子出外踏青，更曾PO出勁寶在廣場上大跳街舞的照片，讓粉絲大讚可愛。

▲▼Ella和兒子勁寶一起畫畫。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

▲Ella帶兒子勁寶和愛犬一起出遊踏青。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

而近日陪著勁寶畫畫的Ella，也將母子倆合作的成果PO上社群網站，略帶自豪又有愛地說：「勁寶跟媽媽一起完成的畫作，你們看得出來是什麼嗎？」只見白色的圖畫紙上，畫著一球球的藍色圈圈，每一個藍色圈圈下方都有一個棕色的甜筒，一眼就能看出是冰淇淋。

▲▼Ella和兒子勁寶一起畫畫。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

▲▼Ella和兒子勁寶一起畫畫。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

▲Ella和兒子勁寶一起畫畫。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

厲害的粉絲不只答出正解，更進一步猜測大小不一的藍色圈圈應該是出自勁寶之手，而咖啡色的三角甜筒則可能是Ella補上去的，母子倆合作無間，也被讚是「美味可口特大號的冰淇淋」。

▲▼Ella和兒子勁寶一起畫畫。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

▲網友看了立刻猜出正解，還問是什麼口味。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

有趣的是，有人看了讚勁寶是小畢卡索，有粉絲則大呼：「這是震驚了無數家庭的傑作！」誇張反應果然釣出Ella本人親自回覆，「浮誇，但我喜歡！」幸運被偶像翻牌的經歷，也讓不粉絲忌妒又羨慕。

▲▼網友誇張反應讓Ella親自回覆了。（圖／翻攝自微博／嘉樺ella）

▲網友誇張反應讓Ella親自回覆了。（圖／翻攝自微博／嘉樺ella）

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陳嘉樺, Ella, 賴斯翔, 賴解孵, 勁寶

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