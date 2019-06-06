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成語蕎自招單身「今年要凍卵」！　曝理想型條件：只喜歡天菜

記者韓景樺／綜合報導

藝人成語蕎以模特兒出道，臉蛋甜美的她擁有性感火辣的魔鬼身材，一雙長腿配上豐滿上圍，讓她成為不少粉絲心目中的女神。經常透過IG分享生活日常的她，近日也接受網友提問，除了親自揭秘感情世界和理想型條件外，更自曝今年要展開凍卵計畫。

▲▼成語蕎在IG回答粉絲提問，自招單身中。（圖／翻攝自IG／成語蕎）

▲模特兒出身的成語蕎擁有天使臉孔和魔鬼身材。（圖／翻攝自IG／成語蕎）

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外型亮眼的成語蕎過去曾哀怨自曝沒人追，如今被問到感情問題，單身中的她也自招：「只喜歡天菜。」成語蕎認為沒有男朋友，最主要還是因為「敢追求我的男生真的很少很少」。但她認為單身沒有不好，可以趁機好好經營自己，「一個人也很精彩」，可以懷著少女心，等待心目中的「藍圖王子」出現。

▲▼成語蕎在IG回答粉絲提問，自招單身中。（圖／翻攝自IG／成語蕎）

▲成語蕎在IG回答粉絲提問，單身的她自招「只喜歡天菜」。（圖／翻攝自IG／成語蕎）

有網友好奇天菜條件是什麼，成語蕎也列出有機會追求自己的理想型條件，「經濟獨立不用我養的、聲音好聽、手指好看、孝順、有才華、貼心、溫柔、有幽默感、跟我一樣愛漂亮愛打扮、可以跟我一起敷面膜、會逗我笑，最好能一起下廚就很完美」，最重要的還是要是個帥哥。

▲▼成語蕎在IG回答粉絲提問，自招單身中。（圖／翻攝自IG／成語蕎）

▲成語蕎自曝理想型條件。（圖／翻攝自IG／成語蕎）

當被問到能不能接受姐弟戀，34歲的成語蕎也大方說OK，「但不要小太多怕無法溝通」。至於能不能和年上男談戀愛，她的答案也很坦率，不僅承認無法和大叔談戀愛，更直言：「完全無法接受大我6歲以上的人。」

▲▼成語蕎在IG回答粉絲提問，自招單身中。（圖／翻攝自IG／成語蕎）

除了感情觀，成語蕎也不免被粉絲問到會不會想結婚，目前沒有對象的她認為結婚需要衝動，所以結不結婚也不強求，「就順其自然吧」。雖然暫時沒有結婚計畫，但成語蕎也笑著自爆：「今年我要先凍卵。」讓不少粉絲都嚇了一跳。

▲▼成語蕎在IG回答粉絲提問，自招單身中。（圖／翻攝自IG／成語蕎）

▲34歲的成語蕎打算在今年凍卵。（圖／翻攝自IG／成語蕎）

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