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像一坨麵糰上掛著詭異微笑…童年惡夢「蒼白女」尾隨引爆恐懼

記者林映妤／台北報導

《水底情深》奧斯卡大導吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）監製、《驗屍官》鬼才導演安德烈艾弗道夫（Andre Ovredal）執導的恐怖鬼片《在黑暗中說的鬼故事》6日曝光前導海報，原著中經典的怪物「稻草人哈洛」恐怖現身！

雖然監製與導演紛紛表示稻草人的故事非常殘忍驚悚，不過他們最害怕的怪物卻有志一同選了「蒼白女」，一個披著黑色長髮、皮膚慘白的女人。導演安德烈說：「她的眼神很空洞，臉上卻掛著微笑，而且她就像一坨麵糰一樣很不自然，讓人看了渾身不舒服。」監製吉勒摩更表示這些怪物將勾起影迷們心裡最深的恐懼！

▲▼《在黑暗中說的鬼故事》前導海報、劇照，監製吉勒摩戴托羅(左)、演員柔伊瑪格麗特科萊蒂(中)、導演安德烈艾弗道夫(右)。（圖／甲上提供）

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▲《在黑暗中說的鬼故事》蒼白女尾隨在後超詭異。（圖／甲上提供）

《在黑暗中說的鬼故事》原著恐怖小說全球狂銷700萬冊，更蟬聯10年美國圖書館學會「禁書排行榜」冠軍，首次搬上大銀幕在美國掀起空前轟動！吉勒摩戴托羅說：「這些恐怖故事都有著都市傳說的色彩，它很簡單卻特別嚇人。」更表示這部電影讓所有人的童年惡夢都實現了！

此外，安德烈艾弗道夫也被視為恐怖片新星導演，他2017年執導口碑爆棚的恐怖電影《驗屍官》，就被吉勒摩戴托羅和恐怖大師史蒂芬金（Stephen Edwin King）狂推。安德烈之後也將執導史蒂芬金小說改編的電影《漫漫長路》（The Long Walk），成為大師認證的新銳「鬼導演」！

《在黑暗中說的鬼故事》8月9日上映。

▲▼《在黑暗中說的鬼故事》前導海報、劇照，監製吉勒摩戴托羅(左)、演員柔伊瑪格麗特科萊蒂(中)、導演安德烈艾弗道夫(右)。（圖／甲上提供）

▲《在黑暗中說的鬼故事》監製吉勒摩戴托羅（左起）、演員柔伊瑪格麗特科萊蒂、導演安德烈艾弗道夫。（圖／甲上提供）

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在黑暗中說的鬼故事, 吉勒摩戴托羅, 安德烈艾弗道夫

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