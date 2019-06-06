《大時代》小三黃瑄太囂張　阿西化身道士「收了狐狸精」

記者林奕如／台北報導

黃瑄產後復出，在民視八點檔《大時代》飾演強勢小三，還被小甜甜大罵狐狸精，霸氣威脅正宮美滿（江祖平 飾，靈魂附身幸美），不過近期劇情驚喜大咖阿西客串，飾演道士，即將要惡整她，他說：「很開心在現場把大家逗得哈哈大笑，其實現場的靈感只是一部份。主要是在家先做功課，修改潤飾一下台詞。」

▲阿西客串道士「收了小三黃瑄」。（圖／民視提供）



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阿西說，加入劇組的目標只有一個，希望能為這個戲加分，讓效果變得更好。他過癮演戲，也感謝劇組對他的信任，給他演出的空間，「這場戲演得非常過癮，希望觀眾喜歡。」黃瑄對阿西哥要來客串，非常期待，也被他逗得大笑不已，直說這算近期最開心的一場戲了，相信大家看到會很開心，因為看到自己演出的小三「敏蕙」被惡整，自己不討厭，甚至還很開心。

▲《大時代》王瞳親眼看煥然被推入火化。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）



該劇還有一個劇情支線，即是王瞳和孫煥然（馬俊麟 飾）組成CP，原本甜蜜準備結婚，但沒想到男方被推下樓，王瞳目睹一切，卻意外出了車禍，她清醒後急著趕去見愛人一面，但只看到他被推入火化，她哭到臉腫：「一直壓自己想哭的情緒，一直告訴自己伍家媚是孫煥然的老婆，我是孫太太。」這段畫面也成為高潮。