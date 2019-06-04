李佳穎淚崩截圖「賀一航生前對話」：晚安老爸❤

記者林奕如／台北報導

賀一航大腸癌逝，享壽64歲。李佳穎在《長不大的爸爸》飾演賀一航女兒，她在IG說出對「爸爸」想念，「太多太多的愛...除了李爸爸，唯一感情親如生父的爸爸就是你了！」她把兩人對話截圖紀念，親如父女的對話，讓不少網友也淚崩想念。

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▲ 李佳穎淚：「晚安老爸。」（圖／李佳穎IG）

賀一航不只歌唱主持一流，戲劇演出也有精彩表現，曾以《長不大的爸爸》獲得金鐘戲劇節目男配角獎，李佳穎飾演他女兒，戲外也情同父女，李佳穎透露，「唯一的，戲拍完還關心我的爸爸。每次出遠門拍戲，就一直來訊關心我好不好，回家會帶我去吃牛排，說再見時還會偷偷塞紅包給我。」

▲ 李佳穎截圖賀一航生前對話。（圖／李佳穎IG）

兩人有父女臉，一起俏皮自拍，讓不少網友也十分感傷，李佳穎表示，她把對話截圖，以後想念你，再看看你傳來的長輩笑話，「明天去看你最後一面喔！晚安老爸。」

賀一航本名為曾新民，在進入演藝圈之前，一共當了8年的傘兵。當年退伍後，他早期和豬哥亮合作歌廳秀，師徒倆迅速竄紅，之後星路大開，2006年更憑藉與澎恰恰搭檔主持的《黃金夜總會》，奪下金鐘獎「歌唱綜藝類最佳主持人獎」，之後也主持多檔節目，並參與各類戲劇演出，早已是觀眾們心中的熟面孔。

李佳穎IG全文

唯一的，戲拍完還關心我的爸爸。

每次出遠門拍戲，就一直來訊關心我好不好，回家會帶我去吃牛排，說再見時還會偷偷塞紅包給我，關心我的爸媽，關心我的工作和感情，連我開車有沒有安全、要不要幫我安排車子保養都會關心。

「太多太多的愛......除了李爸爸，唯一感情親如生父的爸爸就是你了！其實沒想過拍戲這份工作，能賺到你這位這麼疼愛我的老爸！ 把我們對話截圖紀念，以後想你，再看看你傳來的長輩笑話。明天去看你最後一面喔！晚安老爸