賀一航遺孀Judy淚：好想爸爸！柯淑勤見最後一面：他就像睡著了

記者林奕如／台北報導

賀一航3日病逝榮總，享壽64歲。他的靈堂設在台北第一殯儀館附近的麗緻會館，連日來柯淑勤陪伴賀一航老婆Judy，柯淑勤今受訪表示：「把Judy姐帶回家，她還是很難過，以前賀大哥會找我是因為一個人，現在剩Judy姐一個人，她（Judy姐）沒有辦法睡，一直聊天，陪著她哭，她說『好想爸爸，怎麼樣可以不想』。他之前會每天吵我，打電話問我吃飯沒，每天問我在幹麻，他怕我一個人沒事做。」

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▲柯淑勤受訪。（圖／ETtoday星光雲）

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賀一航離世那一晚，柯淑勤接到電話趕過去，「我看到他睡著了，因為之前有一場戲是他睡覺的感覺，嘴巴微微張開。」至於最後一天晚上，她說：「我沒有談到話，但我知道他知道我來了，還問『你知不知道我是誰，我是柯淑勤』，他就一直動，不管他有沒有回答，他走得很平靜，謝謝老天爺。」

▲ 賀一航兒子曾治豪。（圖／記者湯興漢攝）

賀一航本名為曾新民，在進入演藝圈之前，一共當了8年的傘兵。當年退伍後，他早期和豬哥亮合作歌廳秀，師徒倆迅速竄紅，之後星路大開，2006年更憑藉與澎恰恰搭檔主持的《黃金夜總會》，奪下金鐘獎「歌唱綜藝類最佳主持人獎」，之後也主持多檔節目，並參與各類戲劇演出，以《長不大的爸爸》奪下金鐘獎最佳男配角，早已是觀眾們心中的熟面孔。