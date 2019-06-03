賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

記者林奕如／台北報導

賀一航大腸癌病逝，享壽64歲。他在《酸甜之味》飾演六月的爸爸，「女兒」六月一得知賀一航死訊，震驚落淚，難過到無法說話，她向《ETtoday星光雲》表示，今年快農曆新年有和他連絡，「過年他還有在群組發圖，過完年就沒有消息了。」她自責，「我們太大意了。」

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▲賀一航在《酸甜之味》飾演大家長。（圖／TVBS提供）

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賀一航不只歌唱主持一流，戲劇演出也有精彩表現，曾以《長不大的爸爸》獲得金鐘戲劇節目男配角獎，《酸甜之味》則飾演六月、張書豪、黃遠的爸爸，「爸爸形象」深植人心。

▲《酸甜之味》六月飾演賀一航女兒。（圖／TVBS提供）

「女兒」六月一得知賀一航死訊，沒有辦法說話，她表示，真的很難過，最近都在照顧小孩，疏於跟他聯絡，不然之前都常常聚會，還一起出去玩。她自責，賀一航大哥維持得太好，之前又有主持節目，只覺得他太忙了，沒想到聽到不幸消息，但真的太突然了。

賀一航本名為曾新民，在進入演藝圈之前，一共當了8年的傘兵。當年退伍後，他早期和豬哥亮合作歌廳秀，師徒倆迅速竄紅，之後星路大開，2006年更憑藉與澎恰恰搭檔主持的《黃金夜總會》，奪下金鐘獎「歌唱綜藝類最佳主持人獎」，之後也主持多檔節目，並參與各類戲劇演出，早已是觀眾們心中的熟面孔。