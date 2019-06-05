言承旭回來了！「帥氣防腐19年」變史上最帥教授

記者林奕如／台北報導

F4走紅全亞洲的言承旭，睽違3年回歸小螢幕青春劇《未来的秘密》，從當年的調皮學生道明寺轉換為大學教授，狀態依舊維持非常完美，網友戲稱他是「被歲月善待的人」，凍齡都不變，堪稱史上最帥教授。

▲《未來的秘密》最帥教授言承旭。（圖／愛奇藝台灣站提供）

請繼續往下閱讀...

言承旭出道以來低調神秘，今年一改過去作風，登上陸綜《王牌對王牌》，並出席新加坡紅星大獎，更將參加本屆金曲擔任頒獎嘉賓，不僅吸睛也掀起話題熱度。不只臉凍齡，他身材也保持得宜，襯衫藏不住猛肌，角色首集就開除學生，展現冷酷的氣質，讓不少人期待他的演出。

▲言承旭展現冷酷的氣質。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《我的少女時代》大紅的王大陸，也特別出演該劇神秘人角色，為了一段後悔莫及的過去而發明了「後悔藥」，幫助女主角回到過去。曝光的劇照中，他站在雨中手拿後悔藥一臉若有所思，後續如何發展，賣足劇迷關子。

▲王大陸角色發明後悔藥。（圖／愛奇藝台灣站提供）

故事講述五年前因一場事件而被教授（言承旭 飾）勸退休學的雲小希（李盈盈飾），機緣巧合得到神秘人（王大陸 飾）給的後悔藥之後回到過去，改寫被人欺負的命運。6月5日起愛奇藝台灣站全網獨播。