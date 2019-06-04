沒機會再喊賀一航「爸爸」　張書豪淚崩：再也沒有賀伯了

記者林奕如／台北報導

賀一航大腸癌病逝，享壽64歲。他歌唱主持功力一流，在戲劇圈也有出色演出，張書豪和他在《長不大的爸爸》、《酸甜之味》2度合作，分別飾演女婿、兒子，私下賀一航就像爸爸一般對待大家，張書豪得知消息震驚，一度難過說不出話來，「前陣子大家才在約，但以後再也沒有賀伯了。」

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▲▼賀一航在《酸甜之味》飾演一家之主。（圖／資料照／TVBS提供）



賀一航以《長不大的爸爸》奪下金鐘最佳戲劇男配角，當時正在南部參加余天演唱會的演出，所以缺席典禮，他在得獎感言中表示，10年前是以綜藝節目主持人身分得獎，沒想到10年後卻能以演員身分再度拿到金鐘獎，非常感謝大家的支持。他也透露，其實沒有參加金鐘獎，是因為起初並不覺得會贏新生代的演員們，所以才會另做安排，沒想到他竟打敗多位強敵，拿到這項殊榮，感到很滿足。

▲張書豪在《長不大的爸爸》飾演賀一航女婿。（圖／資料照／公視提供）

賀一航《長不大的爸爸》是李佳穎爸爸，張書豪飾演他女婿，隔2年後，再度和張書豪合作《酸甜之味》，這次飾演爸爸。3日傳出賀一航病逝噩耗，張書豪是從演員群組中得知，他表示：「第一時間完全無法思考，我當下真的是腦筋一片空白，腦袋裡都是當時拍戲的畫面，想著他在搞笑的當時，滿滿的都是回憶，然後覺得沒機會了。」

演員都稱呼賀一航為「賀伯」，張書豪淚回憶：「我永遠記得跟他拍戲總是很快樂很自在，因為我們《酸甜之味》的演員群跟導演每隔一陣子就會約見面吃飯，前陣子大家才在約，但以後再也沒有賀伯了。」