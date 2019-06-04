ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

沒機會再喊賀一航「爸爸」　張書豪淚崩：再也沒有賀伯了

記者林奕如／台北報導

賀一航大腸癌病逝，享壽64歲。他歌唱主持功力一流，在戲劇圈也有出色演出，張書豪和他在《長不大的爸爸》、《酸甜之味》2度合作，分別飾演女婿、兒子，私下賀一航就像爸爸一般對待大家，張書豪得知消息震驚，一度難過說不出話來，「前陣子大家才在約，但以後再也沒有賀伯了。」

►點此看更多「賀一航大腸癌病逝」消息

《酸甜之味》劇照。（圖／TVBS提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼賀一航在《酸甜之味》飾演一家之主。（圖／資料照／TVBS提供）

《酸甜之味》劇照。（圖／TVBS提供）

賀一航以《長不大的爸爸》奪下金鐘最佳戲劇男配角，當時正在南部參加余天演唱會的演出，所以缺席典禮，他在得獎感言中表示，10年前是以綜藝節目主持人身分得獎，沒想到10年後卻能以演員身分再度拿到金鐘獎，非常感謝大家的支持。他也透露，其實沒有參加金鐘獎，是因為起初並不覺得會贏新生代的演員們，所以才會另做安排，沒想到他竟打敗多位強敵，拿到這項殊榮，感到很滿足。

張書豪在《長不大的爸爸》劇中和李佳穎新婚，網友看不下去喊離婚。（圖／公視提供）

▲張書豪在《長不大的爸爸》飾演賀一航女婿。（圖／資料照／公視提供）

賀一航《長不大的爸爸》是李佳穎爸爸，張書豪飾演他女婿，隔2年後，再度和張書豪合作《酸甜之味》，這次飾演爸爸。3日傳出賀一航病逝噩耗，張書豪是從演員群組中得知，他表示：「第一時間完全無法思考，我當下真的是腦筋一片空白，腦袋裡都是當時拍戲的畫面，想著他在搞笑的當時，滿滿的都是回憶，然後覺得沒機會了。」

演員都稱呼賀一航為「賀伯」，張書豪淚回憶：「我永遠記得跟他拍戲總是很快樂很自在，因為我們《酸甜之味》的演員群跟導演每隔一陣子就會約見面吃飯，前陣子大家才在約，但以後再也沒有賀伯了。」

推薦閱讀

獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛：他有房貸壓力找我幫忙

獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛：他有房貸壓力找我幫忙

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

賀一航等不及《鏡子森林》播出　最後戲劇作品演「海派議長」

賀一航等不及《鏡子森林》播出　最後戲劇作品演「海派議長」

賀一航大腸癌病逝　余天哀痛死訊趕往榮總路上

賀一航大腸癌病逝　余天哀痛死訊趕往榮總路上

豬哥亮、賀一航同樣大腸癌奪命！　「拖延未即時化療」醫師嘆：可惜

豬哥亮、賀一航同樣大腸癌奪命！　「拖延未即時化療」醫師嘆：可惜

李佳穎淚崩截圖「賀一航生前對話」：晚安老爸❤

李佳穎淚崩截圖「賀一航生前對話」：晚安老爸❤

賀一航大腸癌逝驟逝　余天現身淚崩證實：他開了很大的玩笑

賀一航大腸癌逝驟逝　余天現身淚崩證實：他開了很大的玩笑

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

賀一航住院5天絕口不提　余天淚崩：最後一面都沒見到

賀一航住院5天絕口不提　余天淚崩：最後一面都沒見到

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

李亞萍曝賀一航「微笑」離開　余天淚：剛出加護病房就走了　　

獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛：他有房貸壓力找我幫忙

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

「元祖偶像」帶2歲女兒演《超人》　韓網罵翻：自打臉！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

賀一航, 余天, 大腸癌, 六月, 酸甜之味, 長不大的爸爸, 李佳穎, 張書豪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 【X戰警20年】專訪／X教授、萬磁王「生小孩」？詹姆斯麥艾維：非常有可能
  2. 鄭俊英淫聊群第二人！　崔鍾訓「正式被起訴」涉嫌集體性侵2次
  3. 影／婆婆和柴犬相繼失智：誰都忘了！　2年後重逢「秒認出彼此」牠狂衝撒嬌哭了
  4. 3電競熱血劇看好看滿！「高顏值大神」楊洋、胡一天、王一博暴擊少女心
  5. 失去最多卻願用一切守護心愛女人！金材昱溫暖又霸氣的戀愛法則
  6. 美食水水千千「長直黑髮→粉色激短髮」　網驚有夠正：好像林明禎！
  7. 6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花
  8. 沒機會再喊賀一航「爸爸」　張書豪淚崩：再也沒有賀伯了
  9. 富商爆陪酒幫忙開洗白記者會！《找我經紀人》深入演藝圈幕後事
  10. 趙麗穎產後3月首復工合體馮紹峰！　全程緊挨一起「上車還有老公幫開門」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366