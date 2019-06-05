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吳怡霈美出場秒變十三姨　穿大蓬裙掉水裡「根本是災難」

記者林奕如／台北報導

吳怡霈首次擔綱演出女主角，在《天之蕉子》中飾演水果大王江家的大千金，她留學日本，是位獨立又理性的時代新女性。一出場導演就設計得很有氣勢，畢竟她是海外歸來的留學生，穿著大蓬裙，頭髮也誇張地戴著小禮帽，這時旁邊就有人說：「這不是黃飛鴻裡面的十三姨嗎？」

▲《天之蕉子》吳怡霈狼狽千金女，唯美出場秒變十三姨。（圖／三立提供）

▲《天之蕉子》吳怡霈唯美出場秒變十三姨。（圖／三立提供）

吳怡霈表示導演怎麼說她就怎麼做，充分發揮了敬業精神，因為導演希望她是有話題的女主角，所以第一集才遭逢許多事情，從看起來像大家閨秀，但卻做出很多誇張的事情。像劇中她先騎著腳踏車追逐搶她皮包的小偷，之後再坐上楊子儀的腳踏車繼續追，她兩腿一跨就上去，特別是和楊子儀一起時，連導演都忍不住說這姿勢怎會這麼醜，吳怡霈笑說：「導演，不是你不要我側坐嗎? 還嫌我醜，但我覺得挺好的呀。」導演忍不住回說：「妳演的太男人了。」

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▲《天之蕉子》吳怡霈狼狽千金女，唯美出場秒變十三姨。（圖／三立提供）

▲《天之蕉子》吳怡霈狼狽千金女，唯美出場秒變十三姨。（圖／三立提供）

▲吳怡霈千金女出場，一秒變狼狽模樣。（圖／三立提供）

除了追逐戲外，首集內容最讓她難忘的就是掉河裡的戲，因為這場落水戲她人生第一次被吊鋼絲，她記得當下大家都做了萬全準備，並派出9個壯漢拉鋼絲，起先試拉都沒問題，但她和楊子儀一上場卻發生了問題，原來大家忘了預估天氣，河旁邊都泥濘，加上他們一吊上去衝力太大，瞬間重力加速度，兩人差點撞到橋墩，吳怡霈說：「因為橋墩上有很多鐵釘，深怕會撞上去，還好楊子儀把我抓住。」楊子儀也表示當時吳怡霈全身都在發抖，而另一場災難就是穿著大蓬裙掉入水裡，她沒想到衣服吸水會這麼重，根本不需要裝就可以演得很逼真。

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吳怡霈, 楊子儀, 楊小黎, 天之蕉子, 馮凱

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