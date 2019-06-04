偷吃人妻上演「激情車震」　曹晏豪尊重女友鍾瑶：我很乖

記者林奕如／台北報導

鍾瑶被媒體拍到和曹晏豪大街激吻，大方認了戀情，接連2天分別出席活動，他談到女友滿臉笑意，「我昨天滑手機，看到她的新聞，她說沒有告白，我馬上買了英式燭台去她家：『妳可以跟我交往嗎』。」至於為何買燭台，他說，可以照亮黑暗，以及未來，十足文青。

▲蔡淑臻、曹晏豪、林子熙有複雜三角關係。（圖／記者黃克翔攝）

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曹晏豪談和鍾瑶認識多年，什麼都可以聊得來，剛好兩個人單身，決定開始交往。事實上，新聞曝光時，鍾瑶有落淚，曹晏豪點頭承認自己在旁邊，心疼表示：「我知道她哭的點，沒有人希望私生活被挖出來。」至於媒體疑問有爆出鍾瑶劈腿Andy，他說：「我有看報導，她說只說一次，我很乖，就不說了。」以女友為重。

▲曹晏豪。（圖／記者黃克翔攝）

曹晏豪在劇中有交往女友，但還是偷吃人妻蔡淑臻，更有車震激情戲碼，她爆料：「他整個人老神在在，還問我要怎樣風格，說要電影《大佛普拉斯》那樣，我一聽整個人歇斯底里，但來不及後悔，一切成自然。」她猛虧曹，「真的很有經驗。」至於激情車震戲，是否有報備？他說，當時還單身，但戲播出後，鍾瑶有說要一起看。

▲《噬罪者》曹晏豪賀莊凱勛飾演兄弟，中為應采靈。（圖／記者黃克翔攝）

今公視《噬罪者》首映會，莊凱勛、夏于喬、曹晏豪、蔡淑臻、林子熙、隆宸翰、蔡瑞雪、金凱德、許孟甯、顏毓麟、應采靈出席，該劇講述更生人重回社會，事先試映就口碑爆棚，不少劇迷超期待。