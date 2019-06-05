祈禱！馬如龍昏迷躺加護病房　李㼈集氣：快好起來

記者林奕如／台北報導

80歲馬如龍昏迷不醒裝葉克膜續命，目前在新光醫院，家屬低調不對外說明病情，圈內好友皆不清楚狀況，《ETtoday星光雲》致電李㼈，他沒有看新聞，驚訝直說：「蛤，真的嗎不清楚，你跟我說我才知道。」也說會替他集氣，希望趕快好起來。

▲馬如龍、沛小嵐夫妻感情好。（圖／資料照）



請繼續往下閱讀...

李㼈曾跟沛小嵐合作《親戚不計較》7年，也和馬如龍熟識，親如一家人，2018年合作電影《鬥魚》當時和馬如龍一起跑宣傳，李㼈回憶：「他身體狀況很好，講話中氣十足，才剛從馬來西亞拍戲回來。」這陣子他忙拍戲，兩人半年沒有聯絡，只有一次在電視台碰到面。

馬如龍個性海派，照顧後輩，李㼈聽到病況嚇到，「希望他趕快好起來，我會幫他集氣。」馬如龍這次進醫院，沛小嵐不願意對外說明病情，親近的圈內好友都不清楚狀況，「乾兒子」王中平也說不知道，今忙錄影工作。

▲藝人馬如龍病危。（圖／記者林敬旻攝）

馬如龍上次露面是在4月80大壽，當時氣色尚佳，但沒想到身體出現狀況，他目前人在新光醫院加護病房，早上親友入內探視。公關表示，太太和兒子等家屬不願意讓外界知道病情，因此不會對外說明。病房外也增加警衛駐守，加強管控。

80歲馬如龍去年11月被爆料全身插滿管子，但妻子沛小嵐說只是不舒服，上月他外孫意外出車禍，他接到《ETtday星光雲》慰問電話聲音聽起來虛弱，之後由妻子代答不方便多說。今爆出他命危，人在台南女兒接電話，她語氣冷靜：「我前兩天有去看爸爸，他人有一點不舒服，但沒有外面寫的那樣，對這些傳聞很無言，不然我人會在台南。」她說會再打電話給家裡。

記者告知新光公關回應，馬如龍女兒稍晚再度接起電話，背景聲響起掛號叫號音，她表示：「我現在正在忙，我沒有辦法回應這些事情。」對於父親病情不多說，匆匆掛上電話，「我無法回應這些。」目前馬如龍、沛小嵐以及兒子電話未接，訊息未回。