小金城武+小周子瑜！瞿友寧史詩初戀新片「顏值超高」

▲《刻在你心底的名字》導演柳廣輝（左起）、曾敬驊、邵奕玫、陳昊森、監製瞿友寧。（圖／氧氣電影提供）

者林映妤／台北報導

瞿友寧監製新片《刻在你心底的名字》由柳廣輝執導，1日在忠烈祠舉行探班活動，曝光雙男主角陳昊森、曾敬驊與女主角邵奕玫，3人穿著復古劇中的造型，像是穿越時空來到現場。



《刻在你心底的名字》背景是在1980年代，當時剛解除戒嚴令，正處於社會正要準備開放但其實還是保守的年代，2位男孩的夢想、愛情正要努力往外衝，但受到很多的外在壓力而壓抑，過程中他們也試圖談一場刻骨銘心史詩般的初戀。

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▲▼《刻在你心底的名字》陳昊森、曾敬驊與女主角邵奕玫。（圖／氧氣電影提供）

談及選角，柳廣輝表示：「其實我們也經過了一輪掙扎的選角歷程，他們有一種獨特的氣質是我們想要的。」他一開拍就希望2人觀摩梁朝偉跟張國榮的作品，最後將2人創造出截然不同的特質，一個害羞內斂、善良溫柔；一個狂放率真、瘋狂冒險。

瞿友寧也透露：「陳昊森大家認為他深邃的五官，酷似小金城武；曾敬驊很像年輕版的藍正龍或是張書豪，笑起來有一種神秘感，至於『米米』邵奕玫是年僅16歲仍是高二生的『小周子瑜』，3人都有精彩的演出。」他不希望挑選超齡的演員演出高中生，所以這次從選角到造型，都希望觀眾相信他們就是活在那個年代的高中生。

陳昊森片中和曾敬驊有很多情緒澎湃的橋段，2人從要好朋友到反目成仇，是兩端極大的情緒。曾敬驊也很感謝劇組從開拍就租了一個房子讓他們一起住培養感情，更安排了2個月表演課和管樂課，所以剛開始拍就已經少了陌生感，反而很像一家人在一起努力。

▲《刻在你心底的名字》邵奕玫被稱作「小周子瑜」。（圖／氧氣電影提供）

另外日前忠烈祠管轄單位後備指揮部說到因為電影拍攝內容「不符合塑造國軍良好形象」，所以不接受劇組申請拍攝一事，瞿友寧表示無奈，因為他已經為此事申請3個月以上，透過文化部、台北影委會申請幫忙與居中協調，希望了解不借的原因。

雖然今天很遺憾還是無法拍攝進到裡面那一幕，覺得有一點可惜，「忠烈祠是歷史建物，既以供人參觀，就是公眾建築，基於公眾近用的概念，為什麼要拒絕拍攝，更何況是重現當年蔣經國逝世萬人謁陵的場面，也並不是一件壞事。」



《刻在你心底的名字》耗資7000萬拍攝，目標放在明年的柏林影展，希望世界更多地方的人能看到當時解嚴前後台灣的樣貌。

▲監製瞿友寧、導演柳廣輝對於忠烈祠不接受申請拍攝感到相當可惜。（圖／氧氣電影提供）