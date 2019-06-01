女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

記者田暐瑋／綜合報導

現在的小朋友越來越有福氣！微博上近日瘋傳一張女老師上課的照片，照片中的女老師披著一頭浪漫長捲髮，靠在學生桌子旁邊細心指導，只見女老師臉蛋超甜美，身材更是凹凸有致，網友全被「車頭燈」照到眼瞎，激動直呼：「老師有收成年的學生嗎？」

微博近日流傳的女老師上課照引起討論，這位正妹老師疑似是大陸人，在小學任職，照片中她穿著卡其色高領上衣，配著藍色長裙，坐在桌角邊低頭在課本上寫字，一旁的小學生則是認真地聽課，雖然老師沒有正面對著鏡頭，但仍能看出她有著瓜子臉蛋、立體五官，是個不折不扣的美人胚子。

▲小學女老師超正。（圖／翻攝自微博）



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不只如此，眼尖網友更發現女老師的身材其實相當有料，雖然上衣包得緊緊，但「車頭燈」的形狀清楚可見，看得出相當豐滿，高顏值加上火辣身材引起熱烈討論，「想讓兒子女兒報名上這所小學」、「這種老師我願意天天接小孩放學」、「這顏值完全是偶像等級」。

▲小學女老師身材火辣。（圖／翻攝自微博）

美女老師成為網友討論話題，日前有家長拍到一位女老師帶著一群幼稚園小朋友的照片，女老師留著一頭黑長髮，上半身穿著制服短T、下半身則是黑色短裙，蹲在路旁替其中一個小朋友紮衣服，表情溫柔又認真，不過最引人注意的，她蹲下時短裙被繃緊，屁股側面的線條全都露出，一雙美腿也都被看光。



此時女老師轉個側身，背面對著鏡頭，整個蜜桃臀的線條渾圓飽滿，上圍弧度也隱約可見，看得出身材凹凸有致，引來不少爸爸網友笑說「想幫兒子轉學」、「去接小孩下課的應該都是爸爸」、「這老師我願意天天接送小孩」。

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