ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

記者田暐瑋／綜合報導

現在的小朋友越來越有福氣！微博上近日瘋傳一張女老師上課的照片，照片中的女老師披著一頭浪漫長捲髮，靠在學生桌子旁邊細心指導，只見女老師臉蛋超甜美，身材更是凹凸有致，網友全被「車頭燈」照到眼瞎，激動直呼：「老師有收成年的學生嗎？」

微博近日流傳的女老師上課照引起討論，這位正妹老師疑似是大陸人，在小學任職，照片中她穿著卡其色高領上衣，配著藍色長裙，坐在桌角邊低頭在課本上寫字，一旁的小學生則是認真地聽課，雖然老師沒有正面對著鏡頭，但仍能看出她有著瓜子臉蛋、立體五官，是個不折不扣的美人胚子。

▲小學女老師超正。（圖／翻攝自微博）

▲小學女老師超正。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

不只如此，眼尖網友更發現女老師的身材其實相當有料，雖然上衣包得緊緊，但「車頭燈」的形狀清楚可見，看得出相當豐滿，高顏值加上火辣身材引起熱烈討論，「想讓兒子女兒報名上這所小學」、「這種老師我願意天天接小孩放學」、「這顏值完全是偶像等級」。

▲小學女老師超正。（圖／翻攝自微博）

▲小學女老師身材火辣。（圖／翻攝自微博）

美女老師成為網友討論話題，日前有家長拍到一位女老師帶著一群幼稚園小朋友的照片，女老師留著一頭黑長髮，上半身穿著制服短T、下半身則是黑色短裙，蹲在路旁替其中一個小朋友紮衣服，表情溫柔又認真，不過最引人注意的，她蹲下時短裙被繃緊，屁股側面的線條全都露出，一雙美腿也都被看光。

此時女老師轉個側身，背面對著鏡頭，整個蜜桃臀的線條渾圓飽滿，上圍弧度也隱約可見，看得出身材凹凸有致，引來不少爸爸網友笑說「想幫兒子轉學」、「去接小孩下課的應該都是爸爸」、「這老師我願意天天接送小孩」。

►棒球帽正妹現身台北西門町！一看是野生「超大咖女神」

►蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

推薦閱讀

台北買到黃金地瓜「2個＄180」！　她超餓只好硬買…網看大小傻眼：高雄100有找

台北買到黃金地瓜「2個＄180」！　她超餓只好硬買…網看大小傻眼：高雄100有找

正妹妻偷情「掌聲超激烈」一夜多發！　悲情夫被當觀眾…黑化佈局「恐怖復仇」

正妹妻偷情「掌聲超激烈」一夜多發！　悲情夫被當觀眾…黑化佈局「恐怖復仇」

郭雪芙520甜牽孫其君進房「上位變正宮」！　交往鐵證曝光…撒嬌互動閃炸

郭雪芙520甜牽孫其君進房「上位變正宮」！　交往鐵證曝光…撒嬌互動閃炸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了

日本20歲「神之美少女」臉蛋有多小？　一戴上口罩…全場嚇呆：頭都不見了

日本20歲「神之美少女」臉蛋有多小？　一戴上口罩…全場嚇呆：頭都不見了

老公難當！「日花1.2萬住月子中心」還被嫌摳　吳奇隆爆連婚戒都是前妻買單

老公難當！「日花1.2萬住月子中心」還被嫌摳　吳奇隆爆連婚戒都是前妻買單

徐懷鈺「41歲驚人無P照曝光」！　網心酸：腫一圈變大媽…

徐懷鈺「41歲驚人無P照曝光」！　網心酸：腫一圈變大媽…

小三快樂騎馬！50歲勇猛伯「偷情上下運動」　下秒慘掉地獄…他癱軟哭：有陰影

小三快樂騎馬！50歲勇猛伯「偷情上下運動」　下秒慘掉地獄…他癱軟哭：有陰影

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

范冰冰C位復出落空！　活動前4小時除名「照片全面被刪」…默默進場畫面曝光

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

金柱赫女友李宥英IG留下：好想死　愛人驟逝1年半吐真心「還很想他」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

女老師

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《阿拉丁》茉莉公主就是「粉紅戰士」！18歲登迪士尼舊片被挖出
  2. 江國賓二度《飢餓》話超多　被虧「搶主持棒」：糗爆！
  3. 狼人殺錄到一半…愷樂突起身喊卡！　「他直接離開座位」全場尷尬笑
  4. 女友愛露球出門講不聽！　吃醋男靈機一動「帶到文具店約會」…神結局笑翻300萬人
  5. iM短影聲林海選最終章報名倒數！　拍影片累積火箭圓歌手夢
  6. 棒球帽正妹現身台北西門町！一看是野生「超大咖女神」
  7. 女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級
  8. 蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山
  9. 張景嵐100％神複製「樹懶臉」！　網歪樓：變樹懶妳就別叫了
  10. 吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366