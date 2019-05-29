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小三快樂騎馬！50歲勇猛伯「偷情上下運動」　下秒慘掉地獄…他癱軟哭：有陰影

記者田暐瑋／綜合報導

夜間運動常常會讓人興奮到無法控制，但如果太激情，也很容易出事！一名50歲阿伯年紀大了還是體力驚人，和小三之間天雷勾動地火，衝到旅館開房間，當兩人翻雲覆雨時，突然發出「啪」一聲清脆聲響，他痛到崩潰急衝醫院掛急診，才知道下面慘被小三坐斷。

泌尿科醫師邱鴻傑在《醫師好辣》分享，某天半夜有個阿伯急忙到醫院掛急診，原來是他的命根子嚴重骨折變形，阿伯看到醫生第一件事就是哀求醫院不要公布自己的住院資訊，後來追問之下，他才坦承對象不是老婆，而是小三，兩人在旅館裡玩得太嗨，不小心就被小三坐斷命根子。

▲50歲阿伯被小三坐斷命根。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲50歲阿伯被小三坐斷命根。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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擔心和小三偷情的秘密曝光，阿伯打給老婆謊稱自己臨時被公司派到南部出差一個禮拜，老婆也不疑有他，他才安心在醫院住院一星期休養，讓醫師哭笑不得。不只如此，邱鴻傑也曾收治一名22歲男大生，原來為了慶祝生日，和女友激情開趴，喝得半茫再加上採女上男下姿勢沒對準，下一秒小弟弟痛爆緊急就醫。

檢查一看，男大生因白膜破裂導致海綿體血液滲出表皮，使得陰莖瘀青變色，形狀捲曲又發紫如同卡通《海綿寶寶》裡的「神奇海螺」，連醫師都看傻。經過開刀清除血塊，才恢復大家認知中的陰莖形狀，讓捲曲的陰莖變直，男子於術後恢復良好，還苦笑「這是女友送我的22歲生日禮物」，只是日後對於愛愛會有些陰影。

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