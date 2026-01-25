樂天女孩「低胸主持尾牙」！上圍根本包不住⋯事業線外露：打開新可能

記者潘慧中／綜合報導

琳妲（林羿禎）不只是反骨男孩的成員，還身兼職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）的工作，事業相當繁忙。儘管如此，她仍不時分享生活點滴，24日便在社群網站上傳一系列主持尾牙的照片，性感造型立刻吸引上千人按讚！

▲琳妲低胸主持尾牙。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



照片中，只見琳妲身穿一件杏色毛絨短外套，內搭白色短洋裝，展現出甜美氣質。她的胸前繫上一條深紅色的長緞帶，低胸剪裁讓豐滿北半球呼之欲出，事業線若隱若現。她腳下則踩著一雙亮紅色的尖頭細跟高跟鞋，完美襯托出腿部線條。

▲琳妲原本還有穿一件外套。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



除了分享美照，琳妲也寫下對這份工作的重視。首先，她感謝每一次的邀約，「讓我證明：我不只一種樣子。」這句話流露出她積極在不同領域中嘗試與突破。她坦言很喜歡現在的自己，能夠在不同的舞台與角色切換之間，「一次一次打開新的可能」，展現出對演藝事業的強烈企圖心。

▲琳妲辣露事業線。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



對於身分的轉換，琳妲也展現出相當敬業的態度，「不管什麼角色，只要能夠是站在舞台上的那個人，帶給大家歡樂就足夠了。」無論是身為啦啦隊員在場邊應援，還是手握麥克風掌控全場的主持人，她都希望能將歡樂與活力傳遞給觀眾。