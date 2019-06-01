蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

記者田暐瑋／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）的新歌《你也有今天》MV是由真實事件「安納塔漢島女王事件」改編，事件是發生在二戰期間的一座孤島上，32個男人因為寂寞難耐，為了搶奪1個女人不惜殺人，上演各種殘忍血腥的大屠殺，5年內就死了13個人，恐怖的故事劇情讓人不寒而慄。

▲蔡依林新歌是真人真事。（圖／翻攝自YouTube／蔡依林官方專屬頻道）



「安納塔漢島女王事件」的女主角比嘉和子年僅21歲，1944年跟著老公和老公的一位同事一起到位於日本及紐西蘭中間的安納塔漢島居住，替公司管理經濟作物，老公不久後因故離開島嶼，途中遭遇美軍空襲下落不明，她和老公的同事因而日久生情。



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過沒多久，有2艘漁船行經島嶼附近遭到美軍擊沉，倖存的31個船員游上岸和比嘉和子一起生活，因為她是島上唯一的女子，被男人們侍奉得宛如女王一般，但日子一久，生活過得越來越無聊，她身上的一塊破布遮掩不住年輕的肉體，男人們人性底層的慾望也悄悄燃起。

▲安納塔漢島事件。（圖／翻攝自YouTube／星马映像工作室）



為了爭奪和子，31個男人們開始設計陷害彼此，某天偶然發現了一架破損的美國軍機，上面還有兩把手槍和子彈，擁槍自重的2個男人成了島上的權力者，也更肆無忌憚地搶奪和子，沒多久，其中一人意外落海身亡，而掉落的槍正巧就被目擊者撿到，大夥才心知肚明這並非一場意外，而是蓄意謀殺。

▲安納塔漢島事件。（圖／翻攝自網路）



自此，島上發生越來越多離奇死亡事件，短短5年內就有13個人遭到殘忍殺害，成了一場孤島大屠殺，為了停止這場血腥殺戮，男人們投票讓和子自己選擇另一半，但怎料到殺人事件還是繼續發生，倖存的男人們決定殺掉和子，而和子偷聽到這件事後，趕緊逃入叢林中，最後趁美國船隻經過時求救，才逃過一劫。

比嘉和子輾轉回到日本，發現生還的丈夫已經再婚，而島上的男人們陸續收到家書，得知日本真的已經輸了二戰，決定投降回家，因為少了13個人，他們在島上的殺人惡行也被一一揭發，沒想到日本民眾並未替和子的遭遇感到同情，反而抨擊她是「蠱惑人心的女人」。

▲比嘉和子。（圖／翻攝自網路）



遭到社會異樣眼光對待，比嘉和子始終走不出陰影，一度靠當脫衣舞孃維生，34歲和第二任丈夫再婚，但好景不常，丈夫10年後病逝，她沒多久後也罹患腦癌病逝，當時只有49歲。而這段過去被稱為「安納塔漢島女王事件」，並改編成許多電影，至今仍受廣泛討論。