富邦啦啦隊女神「野外解放比基尼」！一轉身⋯小丁蜜桃臀被看光

記者潘慧中／綜合報導

慈妹（彭翊慈）是富邦啦啦隊「Fubon Angels」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一段影片，火辣造型至今已吸引9.7萬人朝聖按讚！

▲慈妹用浴巾遮在胸前。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）



[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中，可以看到慈妹將一條寬大的灰色大浴巾掛在頸部，幾乎遮蓋住整個上半身，只露出一雙白皙修長的美腿與甜美笑容，對著鏡頭漫步走來。

▲慈妹露出甜美笑容。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）



然而，驚喜總在後頭，當慈妹走到鏡頭前轉身背對時，大方展現隱藏在底下的火辣比基尼。只見她背部線條緊實優美，黑色綁帶設計的比基尼更是完美襯托出她纖細的螞蟻腰。最吸睛的莫過於下半身搭配的紅黑花紋小丁泳褲，大膽剪裁讓蜜桃臀一覽無遺。

▲慈妹背影也相當有看頭。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）



事實上，慈妹從小就常和父母親一起去球場看球，後來因電影《歌舞青春》愛上跳舞。進一步接觸街舞後，她在老師推薦下參加富邦悍將啦啦隊的徵選比賽，並從眾多參賽者中脫穎而出，成為「Fubon Angels」的一員。

▲慈妹是富邦啦啦隊「Fubon Angels」的人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）