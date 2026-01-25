富邦啦啦隊女神「野外解放比基尼」！一轉身⋯小丁蜜桃臀被看光

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蹦闆低調捐助育幼院被目擊
未來一周2波冷空氣「北東濕答答」
大蛇丸罕放閃！0偽裝約會被拍
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林俊逸 曾國城 歐弟 霍諾德 王心凌 Lulu 陳漢典 張震

富邦啦啦隊女神「野外解放比基尼」！慈妹一轉身⋯小丁蜜桃臀被看光

記者潘慧中／綜合報導

慈妹（彭翊慈）是富邦啦啦隊「Fubon Angels」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一段影片，火辣造型至今已吸引9.7萬人朝聖按讚！

▲▼慈妹。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

▲慈妹用浴巾遮在胸前。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中，可以看到慈妹將一條寬大的灰色大浴巾掛在頸部，幾乎遮蓋住整個上半身，只露出一雙白皙修長的美腿與甜美笑容，對著鏡頭漫步走來。

▲▼慈妹。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

▲慈妹露出甜美笑容。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

然而，驚喜總在後頭，當慈妹走到鏡頭前轉身背對時，大方展現隱藏在底下的火辣比基尼。只見她背部線條緊實優美，黑色綁帶設計的比基尼更是完美襯托出她纖細的螞蟻腰。最吸睛的莫過於下半身搭配的紅黑花紋小丁泳褲，大膽剪裁讓蜜桃臀一覽無遺。

▲▼慈妹。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

▲慈妹背影也相當有看頭。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

事實上，慈妹從小就常和父母親一起去球場看球，後來因電影《歌舞青春》愛上跳舞。進一步接觸街舞後，她在老師推薦下參加富邦悍將啦啦隊的徵選比賽，並從眾多參賽者中脫穎而出，成為「Fubon Angels」的一員。

▲慈妹是富邦啦啦隊「Fubon Angels」的人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

慈妹

推薦閱讀

快訊／見證歷史！霍諾德「徒手爬完台北101」　歷時1小時31分成功攻頂

快訊／見證歷史！霍諾德「徒手爬完台北101」　歷時1小時31分成功攻頂

4小時前

直擊／爬到77樓遇「Google員工應援」！霍諾德笑喊：這層太狂　揮手嗨翻辦公室

直擊／爬到77樓遇「Google員工應援」！霍諾德笑喊：這層太狂　揮手嗨翻辦公室

5小時前

直擊／爬一半突「定格」掛牆上！霍諾德嚇壞主持人　真相曝光笑噴：在挑歌啦

直擊／爬一半突「定格」掛牆上！霍諾德嚇壞主持人　真相曝光笑噴：在挑歌啦

5小時前

快訊／霍諾德攻頂台北101！累癱坐塔尖喊「太酷了」　甜吻愛妻連線雙胞胎

快訊／霍諾德攻頂台北101！累癱坐塔尖喊「太酷了」　甜吻愛妻連線雙胞胎

4小時前

20年前挑戰台北101！法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」　自嘲：我當年爬4小時

20年前挑戰台北101！法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」　自嘲：我當年爬4小時

3小時前

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德　拍片Cue「Taipei 101」

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德　拍片Cue「Taipei 101」

4小時前

林俊逸古蹟唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！　歐弟不忍：真的很為難

林俊逸古蹟唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！　歐弟不忍：真的很為難

18小時前

霍諾德攻頂後首發聲「我會容光煥發好幾天」！　站塔尖第一念頭：千萬別掉下去

霍諾德攻頂後首發聲「我會容光煥發好幾天」！　站塔尖第一念頭：千萬別掉下去

2小時前

霍諾德今早9點「徒手爬台北101」　《ETtoday》多平台全程直播陪你見證

霍諾德今早9點「徒手爬台北101」　《ETtoday》多平台全程直播陪你見證

8小時前

陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌…對象是《創造營》正妹

陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌…對象是《創造營》正妹

7小時前

最美一幕！霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

最美一幕！霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

5小時前

幕後／超車半小時！霍諾德台北101爬太快　「90分就攻頂」記者會緊急提前

幕後／超車半小時！霍諾德台北101爬太快　「90分就攻頂」記者會緊急提前

3小時前

熱門影音

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色
「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～
霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
SJ演唱會粉絲應援狂掉漆　團員見狀急喊：快一點XD

SJ演唱會粉絲應援狂掉漆　團員見狀急喊：快一點XD
趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行
賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」
洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？
FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤

FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤
SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ
趙露思素顏

趙露思素顏
王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

看更多

【動物園餵食秀】2阿金探頭看寶寶吃米餅...到底誰才是動物？！

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前21

富邦啦啦隊女神「野外解放比基尼」！一轉身⋯小丁蜜桃臀被看光

51分鐘前97

台北101衝大陸熱搜第一！陸網讚「大樓建築質量真好」…世趨前20

51分鐘前40

霍諾德攀101「意外目擊信義區兩大之最」！他拍罕見一幕 現場照曝

56分鐘前0

《黑澀會》女星創業太拼！陳米薇「昔身體亮紅燈」近況曝　創4公司謝貴人

57分鐘前0

動力火車3場小巨蛋秒殺！　粉崩潰哀號「清票時間曝光」

1小時前128

剛徒手攻頂台北101！霍諾德笑評「很家庭友善」　親口談下一個目標

1小時前3316

霍諾德爬101「藏賈董心機」！樓下環境有一排亮點 賈永婕認了：有發現嗎

1小時前65

獨家／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善捐助育幼院　暖心舉動遭目擊

1小時前12

寇世勳、楊貴媚淚別趙學煌　揭他26年血淚抗病史

2小時前0

愛雅懷孕8個月認了「和老公分房睡」！無奈原因曝光：突然變好嚴重

讀者迴響

熱門新聞

  1. 霍諾德成功！徒手爬完台北101
    4小時前10834
  2. 爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂
    5小時前4217
  3. 霍諾德突「定格」嚇壞主持人
    5小時前2413
  4. 霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累
    4小時前6820
  5. 法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」
    3小時前288
  6. 有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德
    4小時前265
  7. 林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！
    18小時前168
  8. 霍諾德站塔尖心想：千萬別掉下去
    2小時前5016
  9. ETtoday全程直播霍諾德見證歷史
    8小時前1810
  10. 陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌《創造營》正妹
    7小時前1014
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合