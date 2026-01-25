范姜彥豐「介入」億萬導演GL劇！聯手啦啦隊女神林岱縈、瑟七

記者許逸群／台北報導

億萬票房導演江金霖打造的豎屏劇《她的手我想牽》已正式開機，陣容除范姜彥豐、陳敬宣、李京恬外，更驚見「啦啦隊女神」林岱縈、瑟七跨界加盟。該劇挑戰備受關注的GL題材，在金牌團隊加持下勢必掀起新一波討論熱潮。

▲范姜彥豐出演豎屏劇《她的手我想牽》。（圖／原來娛樂提供）

江金霖曾以電影《等一個人咖啡》創下新台幣2.6億元的亮眼票房。此次他擔任監製，攜手資深製作人王振維，試圖將電影敘事邏輯、影像美學與節奏控制完整導入豎屏劇製作。他表示希望透過豎屏劇建立一個「能讓更多演員展示自我的新賽道」 ，也為台灣豎屏劇新市場建立更具完成度的內容標準。

豎屏劇《她的手我想牽》故事背景設定於溫暖的「Ali 咖啡館」店長語晴（陳敬宣飾演）在兩位女性角色間面臨情感拉鋸。一位是以保護為名的商務女性喬安琦（林岱縈飾演） 另一位則是引導她直面內心的畫家若熙（瑟七飾演），其中林岱縈與瑟七此次以「啦啦隊女神」身分跨界演出。

隨著神祕客林皓宇（范姜彥豐飾演）的出現，語晴原本平靜的生活被打破，故事也延伸出「封閉式保護」與「開放式療癒」的核心對照。范姜彥豐此次飾演的林皓宇角色設定極具重量，帶著難以言說的過去，強勢介入語晴的生活，是穿梭在眾多女性角色之間的重要關鍵人物。

另外，林皓宇不僅與多位女演員皆有層次豐富、情緒張力十足的精彩對手戲，更成為牽動情感線走向、推動劇情發展的重要力量。該劇以女性情感為敘事核心，細膩描繪在創傷面前，人們選擇守護或直面的不同方式。

▲豎屏劇《她的手我想牽》開鏡。（圖／原來娛樂提供）

