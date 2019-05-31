徐懷鈺「41歲驚人無P照曝光」！　網心酸：腫一圈變大媽…

記者田暐瑋／綜合報導

徐懷鈺出道20年，有「平民天后」之稱，一直以來都保持著完美身材的她，近日在大陸商演時被發現體態走鐘，整個人腫了一圈，手臂也晃著蝴蝶袖，被網友酸是「飄出嬸味」。

大陸微博近日瘋傳徐懷鈺商演的10秒影片，只見她穿著粉紅色連身短裙，上半身有著荷葉邊設計，看起來青春洋溢，但她一個側身，驚見手臂和腰圍胖了一圈，和以前纖細模樣有些落差，有網友不敢置信驚呼「飄嬸味了整個」、「這不是以前的妙妙妙呀」。

▲徐懷鈺瘋傳疑似身材發福的照片。（圖／翻攝自微博）



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雖然身材疑似走樣引起熱烈討論，但也有另一派的網友認為這只是拍照角度的問題，也有人表示是她穿的舞台裝沒辦法修飾身材，反而因為材質有些反光，乍看之下顯得更臃腫，心疼她無辜躺著也中槍。

徐懷鈺1998年出道，推出第一張專輯就爆紅，幾乎年年發一張專輯，在台灣幾乎無人不知，國小早晨的「醒腦操」，必選她的《有怪獸》當伴奏。豈料，爆紅後厄運隨之而來，徐懷鈺曾透露，事業如日中天時，曾被朋友帶去算命，命理師告訴她，人生會遭遇2大關卡，7年一小轉，10年一大轉。

▲徐懷鈺一向是纖細身材。（圖／寬宏提供）



和經紀公司打官司期間，徐懷鈺沒有收入，窮到要跟歌迷借錢，她透露，房子、車子都被經紀公司提出假扣押，憂鬱症也在這時發作，一度瘦到只剩30幾公斤。2011年，好不容易復出拍戲，又騎車摔斷頸椎，工作量大到連治療時間都沒有，雖然手可以舉起，但身體幾乎半癱，因而影響到工作表現，大頭症傳聞再度甚囂塵上。

消失在螢光幕前的時間，前後加起來至少10年之久，在低潮時，嚐盡了人情冷暖，目前和新東家簽約，在大陸有固定商演，收入還算穩定，足夠養家，也於2018年圓夢開了首場演唱會，在舞台上又唱又跳經典歌，勾起不少人年少回憶。