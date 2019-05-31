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台北買到黃金地瓜「2個＄180」！　她超餓只好硬買…網看大小傻眼：高雄100有找

記者田暐瑋／綜合報導

地瓜營養價值高，越來越多人都改吃地瓜取代高熱量早餐，超商販售一個手掌大的地瓜約是35至40元，份量超有飽足感，但近來積極瘦身的崔佩儀在路邊買了2個地瓜，卻要價180元，讓她傻眼說：「真的好貴哦！」連網友都驚訝說：「這2個大小根本100有找。」

崔佩儀日前在臉書分享在路邊攤買地瓜的經驗，買了2個約和手掌差不多大、呈瘦長形的地瓜，卻要180元台幣，她錯愕說：「真的好貴，大家都在搶錢嗎？」但因為肚子餓，也只好硬著頭皮買下來，網友聽了也傻眼，直言她應該是被認出明星身分，老闆才會亂喊價。

▲崔佩儀買到天價地瓜。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）

▲崔佩儀買到天價地瓜。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）

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許多網友表示，「這兩個市價應該大約60或70左右吧」、「便利商店都沒這麼貴」、「這是台北的物價嗎？太貴了」、「苗栗的烤地瓜一盒4-5顆才100元」，但也有人安慰崔佩儀，「換個方式想，$180能當作多幫一點點忙，讓他生活好過一點」、「或許賣地瓜也是艱苦人，就體諒體諒他的辛勞」、「用善的消費心態，比較能平衡」。

▲崔佩儀買到天價地瓜。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）

▲崔佩儀買到天價地瓜。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）

崔佩儀曾經在《女人我最大》透露，懷孕以前體重是54公斤，進產房的時候則是79公斤，然而生完之後一直沒瘦回來，15年過去還是一樣的數字，最胖還曾經到達82公斤。她坦言自己不忌口，每天一定要喝一杯冰的焦糖瑪奇朵，又愛吃披薩、水餃、牛肉麵、拉麵，就連水果都是吃西瓜、鳳梨、哈密瓜，雖然曾嘗試運動減肥，但運動完就會有飢餓感，到最後還是又放棄。

崔佩儀後來發現自己真的不健康，為了避免哪一天突然中風，終於下定決心要做點改變。她戒掉焦糖瑪奇朵，改喝無糖拿鐵，加上每天走10000步，沒事就去菜市場晃晃、帶狗狗去公園散步，雖然不是什麼激烈的活動，但2個月下來也有明顯成效，腰圍居然從90.5公分縮減到82公分，整整少了8.5公分，體重也降了12公斤。

▲崔佩儀買到天價地瓜。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）

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