正妹妻偷情「掌聲超激烈」一夜多發！　悲情夫被當觀眾…黑化佈局「恐怖復仇」

記者田暐瑋／綜合報導

外遇已經不是男人的專利，越來越多女人也會偷吃出軌。一個正妹人妻多年後和小學時候的男班長重逢，交換連絡方式後竟天雷勾動地火，發生了親密關係，還把「鼓掌過程」拍下收藏，不小心被科技業老公發現，憤而離婚，但如果前妻要探視小孩，就要付出代價忍受「暴力性愛」。

這名正妹人妻因為當家庭主婦太無聊，滑臉書滑一滑，意外找到了小學時候的班長，重新連絡上之後還相約吃飯，久而久之擦出火花，發生了親密關係，還把過程全都拍下來想要收藏。某次她因為手機掉在計程車上被拾獲送到警廣，在科技業上班的老公幫忙取回，卻被發現偷情證據。

▲老公發現老婆外遇。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）



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老公發現妻子手機沒電，順手接上電源充電，意外發現手機裡有大量老婆和另一個男人的親密照片影片，一氣之下決定離婚，最後也搶到孩子的撫養權。女方想和孩子出來相聚，孩子們卻認為她是「壞媽媽」，最後只好哀求前夫讓她搬回家同居，前夫卻要她答應一個恐怖代價。

這個科技男要求前妻每回來一次，就必須和自己發生關係，前妻迫於無奈之下只好答應，他也藉此將滿腔怒氣發洩在前妻身上，動作相當暴力，「她先生把憤怒發洩在親密關係裡面，造成她一些器官的傷害。」演變成一樁家庭悲劇。

▲老公復仇。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）