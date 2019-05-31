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蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸網紅「蛇精男」（劉梓晨）整型成癮，以錐子臉、尖下巴和外星人圓眼為特色爆紅。他沉寂了1、2年，日前被網友目擊現身北京某餐廳喝下午茶，立刻偷拍下零修圖的照片PO上網，驚見他整張臉腫得像顆籃球，引來其他人嚇傻說：「這臉是溶解了吧？」

蛇精男近日被拍到出現在北京和女性好友用餐，只見他穿著一身黑色休閒服，再戴個黑色帽子，但整個人腫了一圈，不僅身材發胖，臉也是腫成籃球一樣，超出帽子能遮掩的範圍，連眼睛都被擠成一條線，和照片裡的模樣相差很大，幾乎認不出來是同一個人。

▲蛇精男。（圖／翻攝自微博）

▲蛇精男近況（右）。（圖／翻攝自微博）

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也因為這是蛇精男罕見的零修圖照片，在網路上引起熱烈討論，「太膨脹了」、「居然能在現實中認出他，佩服」、「現在信他臉上塞了十幾支玻尿酸了」。其實，蛇精男在2017年就曾透露，自己臉上打了50多支玻尿酸，但全都溶解了，之後還想挑戰打80支，對整型相當上癮。

▲蛇精男。（圖／翻攝自微博）

▲蛇精男修圖後。（圖／翻攝自微博）

蛇精男曾在節目上以真面目亮相，面對網路上眾多網友的批評，他也在節目中做出回應，表示自己在網路上PO出的照片，都是按照自己的審美風格弄的，坦言只有稍微P（修圖）一下，並沒有對照片進行很大的改動，認為他自己看得開心就好，「不需要為了取悅別人而來委屈自己」。

此外，劉梓晨坦言臉上確實有打過4、50針的玻尿酸，但強調自己只是「微整」、把凹凸的地方給填平了而以，認為和其他需要動手術、削骨的「整型」行為並不相同，而面對現場來賓對於「尖下巴」、「月亮臉」的批評，他也在節目中用逗趣的口氣反擊：「你看到我本人之後，還說我本人醜，我覺得你是眼睛有點問題。」

▲蛇精男。（圖／翻攝自微博）

▲蛇精男臉上打玻尿酸。（圖／翻攝自微博）

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