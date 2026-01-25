霍諾德今早9點「徒手爬台北101」　《ETtoday》多平台全程直播陪你見證

記者蕭采薇／台北報導

經過前一日天公不作美的延期插曲，全球屏息以待的世紀挑戰終於要在今天登場！美國《赤手登峰》傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），確定將於今（25日）上午9點，正式挑戰「徒手攀登（Free Solo）」台北101大樓。《ETtoday新聞雲》將全程零時差直播，帶領全台觀眾一同見證這場挑戰地心引力、心跳漏一拍的歷史時刻！

▲攀岩家艾力克斯霍諾德，將正式挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

延遲24小時再戰！無繩索攻頂508公尺

霍諾德原定昨日挑戰，但受東北季風與強降雨影響，考量玻璃帷幕濕滑將造成致命危險，主辦單位緊急宣布延期。經過24小時的等待，今日台北天氣轉晴，霍諾德已蓄勢待發，準備在沒有任何繩索、護具的保護下，僅靠雙手雙腳征服這座高達508公尺的世界級地標。

▲霍諾德近日持續在台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

比電影還刺激！ETtoday多平台同步放送

不同於2004年法國「蜘蛛人」亞倫羅伯特因雨改用安全繩攀爬，霍諾德此次堅持「Free Solo」精神，這也是台北101落成以來，首度有人類嘗試以「完全無確保」的方式攻頂。這意味著在攀爬過程中，任何一個手滑或腳步不穩，都將沒有挽回的餘地。

▲霍諾德妻子桑妮一同陪伴來台。（圖／記者李毓康攝）

為了讓無法親臨現場的民眾也能參與這項盛事，《ETtoday新聞雲》將從上午8點30分起開啟全程直播。觀眾可透過ETtoday新聞雲和ETtoday星光雲、即新聞、ETtoday姐妹雲等臉書粉絲團以及ETtoday新聞雲和ETtoday星光雲YouTube頻道同步收看。