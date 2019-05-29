才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

記者田暐瑋／綜合報導

「小小瑜」張芯瑜2017年低調結婚，嫁給在美商公司擔任經理的丁姓圈外老公，婚後生活看似美滿的她，透露某次和老公到日本旅遊，卻陰錯陽差參加了一個「摸乳救地球」活動，參加者都可以親手觸碰4名AV女優的雙峰，她也目睹老公真的摸了別的女人的胸部，當場火冒三丈。

小小瑜在《叫我神隊友》節目中爆料，先前和老公一起到日本旅遊時，老公心血來潮就搜尋飯店附近有舉辦什麼活動，剛好看到有個公益活動，夫妻倆便興沖沖出門參加，一到了活動會場，她發現現場排隊的人幾乎都是宅男，才剛覺得古怪，就看到前面還有簾子把參加者區隔開來。

▲小小瑜。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）



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簾子一掀開，小小瑜驚見另一邊站了4個全身光溜溜只穿丁字褲的辣妹，分別由罩杯大小BCDE排列站一排，參加者上前會唸出「moemoe～YA！」的口號，然後跟著口號節奏觸碰辣妹們的胸部，就這樣一個接著一個，沒想到老公也真的上前跟著摸了一遍，讓她當場看傻眼。

輪到她的時候，小小瑜掙扎超久，越想越尷尬，最後什麼也沒摸就快速走過，辣妹們看到有女生來排隊，也露出尷尬表情，老公雖然事後跟她道歉，但她直言：「那一次真的超級不開心。」原來這幾位辣妹是AV女優，藉此吸引民眾參加，入場費約1000日幣，會全數捐出給公益團體，引起不小討論。

▲小小瑜。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）