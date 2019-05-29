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老公難當！「日花1.2萬住月子中心」還被嫌摳　吳奇隆爆連婚戒都是前妻買單

▲吳奇隆。（圖／鏡週刊提供）

▲女星楊冪（右二）在香港生產三天二夜就花了新台幣23萬元。左二為劉愷威。（東方IC）

圖文／鏡週刊

吳奇隆2年前花新台幣1.9億元在新莊購買豪宅，為了讓老婆小孩住得快活，還特意打造了超級育嬰房，而眾人期待的「小霹靂虎」就在上月27日順利誕生。相當寵妻的吳奇隆也特地安排劉詩詩在禾馨最高等級的行政VIP房坐月子，入住一天要價新台幣1.2萬元，但看在部分中國大陸網友眼中，竟還被笑摳門。

▲吳奇隆爆摳男。（圖／鏡週刊提供）

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▲吳奇隆爆摳男。（圖／鏡週刊提供）

▲劉詩詩入住的月子房。（圖／翻攝自Google Map、禾馨官網）

其實從禾馨婦幼診所的資料顯示，劉詩詩入住的VIP行政套房約13坪大，一晚要價新台幣1.2萬元，裡面設備雖稱不上「豪華」，但也「不差」。環境看來簡單素雅，客廳、住房分離，空間算是寬敞，從病床旁大窗向外看，視野遼闊，讓人心曠神怡。而且每天都有專業的廚師與營養師依個人需求調配烹煮餐點，專業營養師更會到床邊做個人化的營養評估與指導建議，門禁也相當森嚴，房門都是電子晶片門鎖，「CP」值算高。

▲吳奇隆。（圖／鏡週刊提供）

▲趙麗穎（中）今年3月生產時入住上海仁濟醫院VIP房一晚要價新台幣5萬元。右為馮紹峰。（翻攝自新浪娛樂微博）

但是看在近年來經濟突飛猛進強國人眼中，這實在算不了什麼，大陸網友舉早劉詩詩一個月生子的趙麗穎為例，她當時入住上海仁濟醫院VIP房，由主任醫生接產，住的產房一晚就要價新台幣5萬元，在香港生產的楊冪則是三天兩夜就花掉了新台幣23萬元。因此在中國大陸就流傳著劉詩詩會堅持在台灣生子，其實就是吳奇隆為了省錢的說法。

▲吳奇隆爆摳男。（圖／鏡週刊提供）

▲吳奇隆爆摳男。（圖／鏡週刊提供）

▲高圓圓月子房。（圖／翻攝自和睦家醫院官網）

本刊特地查查中國大陸地區一線城市月子的中心收費價格，不查還好，查了才發現在中國大陸生子還真大不易。在中國大陸2、3線城市如廈門、泉州，一般月子中心每月要價約新台幣20萬元，如果是頂級月子中心基本一個月都是近新台幣50萬元。至於北京上海等一線城市，頂級的更得花掉90萬元，如高圓圓入住的北京和睦家醫院就屬此一等級，這也難怪向來勤儉持家的「四爺」要帶著老婆回台生產、坐月子，畢竟坐月子是顧身體，又不是比誰錢花得多。

其實吳奇隆「摳男」傳言也不是1天2天，有網友加碼爆料，3年前吳奇隆聲勢浩大的迎娶劉詩詩，不僅奉上千萬鑽戒，還將旗下「稻草熊影業」60％股權當聘金送給劉詩詩，表面上風光，但據悉，當年劉詩詩的公開的婚紗照所穿的婚紗，是來自與她合作多次的Carven手工婚紗，將新娘的氣質表現的淋漓盡致，但其實這套婚紗照是後來補拍的，掌鏡者就是劉詩詩好友柳宗源。

▲吳奇隆。（圖／鏡週刊提供）

▲當年吳奇隆與馬雅舒（右）結婚一切從簡，不僅婚禮沒辦，連婚紗都沒拍。（翻攝自吳奇隆部落格）

而為何會拍2次婚紗呢？原來當時吳奇隆為求慎重，親自策劃前往紐西蘭拍攝婚紗照，這第一輪的婚紗照出來的效果奇差。而從流出的側拍照中還可以發現，劉詩詩背後被數支夾子夾著，婚紗明顯不合身，並非量身訂做有失專業。影片中吳奇隆開著紅色敞篷車載著的劉詩詩，香車配美人的畫面也被嫌「土鱉」。

▲吳奇隆。（圖／鏡週刊提供）

▲雖然老公遭網友譏「摳門」，但劉詩詩仍深愛吳奇隆。（翻攝自劉詩詩微博）

劉詩詩的友人就直言這大概就是所謂的「代溝」，畢竟2人相差17歲。連新娘手指上那號稱價值新台幣6,000萬元5克拉鑽戒，爆料者也透露是來自劉詩詩合作多年的贊助商「De Beers」，雖然沒說是否是以「友情價」購入，但全靠老婆資源的行為，的確讓原本想洗刷「摳男」形象的吳奇隆，再度淪為小氣大財神。偏偏當年吳奇隆迎娶劉詩詩時發出新聞稿，自豪世紀婚禮一手包辦，但事實卻是劉詩詩與其友人助陣不少。

其實吳奇隆被嫌「摳門」也不是1、2天的事，早在2006年吳奇隆與來自雲南的馬雅舒於昆明註冊結婚，2人沒拍婚紗照，就連戒指都是馬雅舒自己刷卡買單，吳馬直到2009年分手始終沒有舉辦婚禮，當時也讓不少馬雅舒的粉絲為其偶像感到忿忿不平。

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