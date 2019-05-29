日本20歲「神之美少女」臉蛋有多小？　一戴上口罩…全場嚇呆：頭都不見了

記者田暐瑋／綜合報導

日本人氣女團「乃木坂46」成員齋藤飛鳥外型甜美，擁有18公分的巴掌臉掀起話題，有「神之美少女」稱號，但實際上她的臉到底有多小呢？有節目就拿了一個口罩請她戴上，沒想到一般人用來遮嘴巴的口罩竟然被她戴成了「臉罩」，整張臉全被遮好遮滿，讓人不敢置信。

日本節目《徹子的部屋》為了測試齋藤飛鳥的臉到底有多迷你，主持人請她戴上一般尺寸的口罩，結果一戴上去，口罩竟成了臉罩，把她的五官完全遮住，讓全場爆出驚呼，也引爆了「口罩臉」的小臉標準，在網路上引起不少女孩的熱烈討論，更有人躍躍欲試，掀起挑戰口罩臉熱潮。

▲齋藤飛鳥。（圖／翻攝自日網）



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齋藤飛鳥是日本臉最小的偶像，頭圍50公分，和5歲女孩的尺寸差不多，臉長只有18公分，臉比巴掌還要小，她曾在日版《那些年，我們一起追的女孩》飾演沈佳宜的角色，清純天真形象讓她一夕爆紅，成了新一代國民女神。

▲齋藤飛鳥口罩臉。（圖／翻攝自日網）



齋藤飛鳥2017年發行首本個人寫真集，便創下首週售出近六萬本的驚人銷售紀錄，榮登乃木坂46史上個人寫真集最高的首週銷售紀錄。《那些年，我們一起追的女孩》是齋藤飛鳥首度主演大銀幕電影，她在片中神還原台版經典橋段，演出成績優異、個性倨傲卻不失可愛的校園女神，將勾起觀眾們的青春回憶。

▲齋藤飛鳥的頭和其他隊友比起來小了一倍。（圖／翻攝自日網）