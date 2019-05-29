ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日本20歲「神之美少女」臉蛋有多小？　一戴上口罩…全場嚇呆：頭都不見了

記者田暐瑋／綜合報導

日本人氣女團「乃木坂46」成員齋藤飛鳥外型甜美，擁有18公分的巴掌臉掀起話題，有「神之美少女」稱號，但實際上她的臉到底有多小呢？有節目就拿了一個口罩請她戴上，沒想到一般人用來遮嘴巴的口罩竟然被她戴成了「臉罩」，整張臉全被遮好遮滿，讓人不敢置信。

日本節目《徹子的部屋》為了測試齋藤飛鳥的臉到底有多迷你，主持人請她戴上一般尺寸的口罩，結果一戴上去，口罩竟成了臉罩，把她的五官完全遮住，讓全場爆出驚呼，也引爆了「口罩臉」的小臉標準，在網路上引起不少女孩的熱烈討論，更有人躍躍欲試，掀起挑戰口罩臉熱潮。

▲齋藤飛鳥口罩臉。（圖／翻攝自日網）

▲齋藤飛鳥。（圖／翻攝自日網）

請繼續往下閱讀...

齋藤飛鳥是日本臉最小的偶像，頭圍50公分，和5歲女孩的尺寸差不多，臉長只有18公分，臉比巴掌還要小，她曾在日版《那些年，我們一起追的女孩》飾演沈佳宜的角色，清純天真形象讓她一夕爆紅，成了新一代國民女神。

▲齋藤飛鳥口罩臉。（圖／翻攝自日網）

▲齋藤飛鳥口罩臉。（圖／翻攝自日網）

齋藤飛鳥2017年發行首本個人寫真集，便創下首週售出近六萬本的驚人銷售紀錄，榮登乃木坂46史上個人寫真集最高的首週銷售紀錄。《那些年，我們一起追的女孩》是齋藤飛鳥首度主演大銀幕電影，她在片中神還原台版經典橋段，演出成績優異、個性倨傲卻不失可愛的校園女神，將勾起觀眾們的青春回憶。

▲齋藤飛鳥。（圖／翻攝自日網）

▲齋藤飛鳥。（圖／翻攝自日網）

▲齋藤飛鳥的頭和其他隊友比起來小了一倍。（圖／翻攝自日網）

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

推薦閱讀

老公難當！「日花1.2萬住月子中心」還被嫌摳　吳奇隆爆連婚戒都是前妻買單

老公難當！「日花1.2萬住月子中心」還被嫌摳　吳奇隆爆連婚戒都是前妻買單

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！　侵犯過程全被拍…她崩潰逃生

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！　侵犯過程全被拍…她崩潰逃生

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

愛女15年前被劈腿跳樓亡…　應采靈看破後事：直接丟臭水溝就好！

愛女15年前被劈腿跳樓亡…　應采靈看破後事：直接丟臭水溝就好！

小三快樂騎馬！50歲勇猛伯「偷情上下運動」　下秒慘掉地獄…他癱軟哭：有陰影

小三快樂騎馬！50歲勇猛伯「偷情上下運動」　下秒慘掉地獄…他癱軟哭：有陰影

國中屁孩耍帥神明護體：用力打我！　同學「索爾一擊」傻眼…下秒神展開GG了

國中屁孩耍帥神明護體：用力打我！　同學「索爾一擊」傻眼…下秒神展開GG了

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

前女友穿肉色禮服「掉出北半球」抱緊新郎！　新娘白眼狂翻「霸氣休夫」

前女友穿肉色禮服「掉出北半球」抱緊新郎！　新娘白眼狂翻「霸氣休夫」

小四女星搭上閨蜜老公！　「5分鐘床上搏鬥片」曝光…片中女子超敢玩

小四女星搭上閨蜜老公！　「5分鐘床上搏鬥片」曝光…片中女子超敢玩

郭雪芙520甜牽孫其君進房「上位變正宮」！　交往鐵證曝光…撒嬌互動閃炸

郭雪芙520甜牽孫其君進房「上位變正宮」！　交往鐵證曝光…撒嬌互動閃炸

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

和YG社長現身性招待酒席「國際級韓星出面了」　網嚇傻揭他吸毒史

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬爸駁「人渣作秀」6點聲明自清　曝法院認證：喬媽情緒管理問題

陳子玄家中煮菜穿這樣！　「側面邪惡開洞」老公看瘋了：先吃妳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

乃木坂46, 齋藤飛鳥

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！
  2. 二伯超有料！「泳衣入鏡」蔡桃貴扯到領口　網大驚：會曝光
  3. 張艾亞「第一次到男友家看片」穿超辣！　吳宗憲搖頭：妳像話嗎
  4. 瘋電影／哥吉拉II怪獸之王　核能發電的超級恐龍哥
  5. 郭雪芙鬆口有好感！把孫其君「納入男友人選」：喜歡被征服
  6. 獨家專訪／宋讚養被騙「拍不雅影片」：我不能變一具屍體...講爸媽淚崩
  7. 日本20歲「神之美少女」臉蛋有多小？　一戴上口罩…全場嚇呆：頭都不見了
  8. 鍾瑶認愛曹晏豪「戀愛ING」　大街激吻被拍：忘記我是藝人了
  9. 女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！
  10. 繼父瞎掰「檢查胸部有沒有硬塊」一直摸！大咖女星遭性侵..媽媽卻不相信

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366