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郭雪芙520甜牽孫其君進房「上位變正宮」！　交往鐵證曝光…撒嬌互動閃炸

娛樂中心／綜合報導

郭雪芙今年1月被爆和孫其君拍戲假戲真作，傻傻成為小三，令男方正宮女友K小姐大崩潰，但事後雙方解釋「只是朋友」。相隔4個月，兩人又被拍到交往鐵證照，在520這天甜蜜地手勾手出門買菜，互動更是親密熱絡，男方更不只一次自由進出郭雪芙家。

據《時報周刊》報導，郭雪芙在520這天被拍到和孫其君甜蜜約會，兩人都戴著帽子和黑色口罩，一身居家服出門到超市採買食材，男方看到她提著家庭號的大罐牛奶，一把抓過來自己扛，展現超Man男友力，路上她小鳥依人勾著男方的手，還不時深情對看，猶如老夫老妻一般，最後一起進入她的新房子。

▲▼孫其君：女生招架不住貼心！（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu、sunrize0316）

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▲郭雪芙甜勾孫其君。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu、sunrize0316）

據悉，孫其君不只一次進出郭雪芙家，還會騎著郭雪芙和妹妹的機車出門，顯見和女方家人關係緊密，儼如男主人一般。如今被拍到兩人親密接觸的照片，被認為是坐實交往傳言，但其實郭雪芙經紀人在第一次爆出緋聞時，就氣到表示：「真的烏龍一場，根本沒有這回事，她沒有交往。」

儘管郭雪芙方面極力否認，但孫其君從事件爆發後便神隱，沉默整整5天後，他3日終於透過臉書發文，坦承在感情方面沒有處理好，間接造成外界不好觀感，文中也透露已與女友K小姐分手，並隔空向對方懺悔喊話：「我和k小姐一段美好的感情無法走到最後，我對她很抱歉，讓她傷心難過，是我做的不夠好。溝通過後我們也彼此諒解並且彼此祝福。」

▲郭雪芙甜勾孫其君。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu、sunrize0316）

▲郭雪芙甜勾孫其君。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu、sunrize0316）

至於與郭雪芙的關係，孫其君也在文中清楚交代，雙方是因為拍戲才進而成為好友，日前被拍到進出女方家，他也做出解釋，「前幾日實是與一群朋友們在計畫一起出國旅遊遊玩，大家相約在郭小姐的家裡碰面討論行程、時不知因此讓媒體朋友們的過度報導與誤解。」

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