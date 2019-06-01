車銀優「韓服貴公子」造型曝光！　深情凝望大7歲的她…網一看瘋了：OMG

記者韓景樺／綜合報導

南韓演藝圈中公認的「臉蛋天才」車銀優，去年因主演《我的ID是江南美人》人氣大漲，高挑身型加上精緻、帥氣的五官，擄獲不少女粉絲的心。而他和女星申世景合拍的新劇《新入史官具海玲》（暫譯，신입사관 구해령）預計將在7月播出，日前官方也搶先公開3張唯美劇照，正式曝光了車銀優的韓服造型。

▲車銀優的古裝造型曝光。（圖／翻攝自IG／車銀優、Twitter／mbcdrama_pre）

請繼續往下閱讀...

車銀優是男團Astro成員，能唱能跳的他近年也跨足戲劇圈，2018年更和女星林秀香主演人氣夯劇《我的ID是江南美人》，自然演技大受好評。隨後他也被證實，將搭檔申世景演出MBC古裝劇《新入史官具海玲》，讓粉絲對他的古裝扮相充滿期待。

雖然先前車銀優為了認證粉絲的餐車應援，小小公開了戴古裝頭套的模樣，但卻一直沒有身著整套韓服的劇透照，讓粉絲看得心癢癢。終於，日前MBC官方公開了3張劇照，正式曝光男、女主角的古裝造型，只見身著粉色系韓服的2人在櫻花樹前深情凝視，即使僅以側臉入鏡，逆天美貌也讓粉絲驚呼「OMG」。

▲車銀優之前曾PO出餐車認證照感謝粉絲。（圖／Twitter／offclASTRO）

戴上書生帽的車銀優像個風度翩翩的貴公子，他在劇中飾演桃源大君李林，雖是個「母胎單身」，卻擁有戀愛小說家的特殊身分；而劇中女主角具海玲則是個力求改變「男尊女卑」、「身分貴賤有別」等傳統思想的女人，在和李林邂逅後，也發展出一段愛情故事。因過去申世景曾被認為演技太過生硬，此次不少韓劇迷都很期待申世景將如何詮釋柔中帶剛的角色，也好奇她會和小自己7歲的車銀優擦出怎樣的火花。

▲車銀優和申世景搭配演出古裝劇《新入史官具海玲》。（圖／翻攝自Twitter／mbcdrama_pre）