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往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

記者韓景樺／綜合報導

在台灣的民間習俗中，大多認為人死後會在頭七當天回來，但若是碰上往生的病人在頭七重回醫院，護理師們又會如何應對呢？知名醫藥記者洪素卿日前在節目中分享一名資深護理人員的經歷，透露對方僅用一句話，便成功制止了「靈異現象」，讓眾人大呼好威。

▲▼洪素卿上節目分享醫院的不可思議故事。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲洪素卿分享醫院中的不可思議故事。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

在節目《媽媽好神》27日的播出內容中，洪素卿透露，有些往生者在醫院走掉之後，因為找不到回家的路，故頭七當天可能重回醫院。曾有剛好值班的醫護人員突如其來聞到怪味，也有剛進醫院工作的菜鳥護理師親眼目睹，沒人經過的自動感應門突然自己開開關關，讓人頓時超毛。

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▲▼洪素卿上節目分享醫院的不可思議故事。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲▼洪素卿上節目分享醫院的不可思議故事。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲碰上往生病人頭七，醫護人員也會碰到無法解釋的怪事。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

正當小學妹害怕之際，身旁的學姐顯得老神在在，更一邊忙手上的事，一邊對著空氣霸氣喊話：「要出去就出去，要進來就進來，不要在那邊開開關關的。」果然，學姐話才說完，感應門就停下來，不再繼續開關了。一席話聽得主持人鍾欣凌和嘉賓艾成都拍手叫好，大讚學姐「好鎮定」，而學姐能鎮住好兄弟的能力，也讓眾人直呼太威了。

▲▼洪素卿上節目分享醫院的不可思議故事。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲▼洪素卿上節目分享醫院的不可思議故事。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲▼洪素卿上節目分享醫院的不可思議故事。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲▼洪素卿上節目分享醫院的不可思議故事。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲學姐霸氣的一句話，立刻就讓靈異現象平息了。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

除此之外，有名把護理師當成女兒看待的阿嬤因卵巢癌往生，生前阿嬤總叨唸著總有一天要請護理師來家裡吃自己種的水蜜桃，但卻沒能實現。在阿嬤頭七那天，護理師夢到阿嬤穿著灰衣服，抱了一箱水蜜桃，問她：「是不是來我們家吃水蜜桃？」想不到隔天阿嬤女兒親自來醫院送她水蜜桃，還剛好就穿了一件灰色的衣服，巧合程度讓眾人直呼不可思議。

▲▼洪素卿上節目分享醫院的不可思議故事。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲▼洪素卿上節目分享醫院的不可思議故事。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲護理師在病人頭七夢到她，沒想到隔天病人女兒竟穿同樣的衣服來拜訪。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

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