金唱片／國民初戀來了！許光漢帥炸雙聲道頒獎　流利韓文介紹台北

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演。台灣演員許光漢受邀頒發「NAVER AI CHOICE」獎，他雙聲道切換，先是以韓文介紹，然後再用中文與粉絲問候，全場3.3萬人尖叫掀頂。

▲▼「國民初戀」許光漢全身黑帥翻頒獎。（圖／翻攝自Disney+）



許光漢穿著一襲全黑西裝上台頒發「NAVER AI CHOICE」獎項，先用韓文說道「大家好，我是許光漢，很開心見到你們，歡迎你們來到台北，台北有很多好吃的，如果有時間一定要去享受，更謝謝（典禮）邀請我來。」

▲許光漢流利韓文介紹台北。（圖／翻攝自Disney+）



隨後，許光漢也雙聲道切換中文說：「能夠參與第40屆金唱片，我現在心情既興奮又緊張，真的感到非常榮幸，之前主演的作品在韓國受到很多觀眾的喜愛，讓我非常開心，所以真的非常謝謝。」國民初戀來到現場，全場超嗨。

不僅如此，許光漢也表示「提到K-POP就不能不提Challenge」，他也談及稍早與LE SSERAFIM一起在舞台上參與舞蹈挑戰，對著台下粉絲問道「還可以吧？」甚至再一次用韓文說「可以吧？」逗趣反應讓全場笑翻，最終該獎項由BOYNEXTDOOR奪下。

金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝燮、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。Disney+做為全台唯一獨家擁有直播與回放的平台，不僅與TVBS歡樂台同步轉播，並在典禮結束後直接提供完整重播服務，直播結束即可讓粉絲隨時回看紅毯、頒獎時刻、舞台演出等精彩橋段。