直擊／捲閃兵風波...Energy書偉鞠躬道歉　坤達淚謝柯佳嬿：妳辛苦了

唱跳天團Energy今（10日）起在台北小巨蛋連唱兩天，由於團員書偉、坤達捲入閃兵風波，他們演唱會結束後將休團至今年6月底，演唱會尾聲，團員難掩激動情緒，書偉更當眾鞠躬向粉絲道歉：「不好意思，讓大家擔心。」坤達則感謝粉絲：「非常謝謝你們，就是有好好的，把我接住。」

▲Energy今晚在台北小巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

書偉坦言，這兩年是他人生中最精彩的時光，「我重新跟你們相遇，然後我結了婚，拿到金曲獎，也在這兩年我失去我最愛的父親，卻要開始學會怎麼當一個父親，也在這兩年，發生了一件，讓大家擔心的事情，不好意思，讓大家擔心了。」

他和粉絲相約：「接下來可能會有小小一段時間無法見面，請大家給我一點時間，我會好好整理自己，等到塵埃落定時，等到春暖花開的時候，我們再相約在這裡唱唱跳跳好嗎？」也不忘感謝家人、朋友及團員，「謝謝我身邊這四位團員，我人生有一半時間跟他們糾纏在一起，這糾纏太美好了，謝謝你們。」而書偉也哽咽說，今天留了跟先前一樣的位子給爸爸。

坤達則先表示：「首先，我真的要非常非常的感謝，我還能站在這舞台上。」坦言演唱會剛開始時，情緒有點控制不住，「這段時間其實我體會到很多，也沉澱很多，想要感謝的也非常多，我非常感謝這段時間，遇到的很多人很多事，即使你只有跟我說一句加油，我都覺得很溫暖，我也在這邊非常謝謝你們，就是有好好的，把我接住。」說完後更一度拭淚。

▲Energy重返小巨蛋，萬人熱情應援。（圖／相信音樂提供）

他也感謝經紀公司、唱片公司，你們辛苦了，「台上的這四位，我覺得我們在兩年前的1月1日決定重組時，就決定不是要走多遠或去到哪裡，我們願意重新再做這件事情，對我來說是非常重要的。」最後他甜蜜感謝今天生日的老婆柯佳嬿，「她在這段時間陪著我，給我很多支持鼓勵，今天是她生日，她沒有來，但我想跟她說生日快樂，謝謝你，辛苦了。」

向來感性的Toro透露，今天是他的父母在他出道以來第一次來看他演出，「我想跟他們說，兩年前我們五個決定在一起，我們就不是五個人，我們是一起的，不管我們五個經歷什麼，都是要一起去體驗所有事情，要不停證明自己，我們會跌倒，會蹲下，但我們會找到跳起來的方法，去做給你們看，我今天也謝謝我父母，我很想說，我在這行業真的很好，謝謝你們。」