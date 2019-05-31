51歲懷孕…半夜突出血！ 　男星妻遭網友狠咒「得唐氏症」怒了：積點口德

記者韓景樺／綜合報導

香港男星黃澤鋒曾演出電影《寒戰2》、《我的情敵女婿》，他和設計師妻子陳麗麗結婚9年，今年1月驚喜宣佈51歲的老婆自然懷孕，預計7月就可升格當爹，好消息讓不少人為他開心。但陳麗麗近日上節目時卻意外透露，喜訊公開後也收到一些惡評，甚至有毒舌網友詛咒她生出不健康的寶寶，讓她忍不住出言反擊。

▲黃澤鋒和老婆結婚9年，終於盼到新生命的到來。（圖／翻攝自Facebook／photobyben）

黃澤鋒身手了得，因為對武術深感興趣，近年來也當起泰拳教練、裁判，更是名游泳教練，結實身形完全看不出已經52歲。他今年1月開心宣佈即將為人父，過去也曾發文感謝老婆承受高齡懷孕的不適，「為我帶來生命的動力」，展現了對老婆和未出世女兒的愛意。

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▲陳麗麗高齡懷孕，黃澤鋒發文感謝也向老婆真情告白。（圖／翻攝自Facebook／黃澤鋒）

而老婆陳麗麗近日接受《媽媽唔易"造"》的節目專訪，除了分享孕期的大小辛苦事，更提到某次半夜上廁所時發現異常大出血，讓她和老公整晚都膽顫心驚地睡不著，幸好醫生檢查後發現是因為她咳嗽，造成胎兒下神經線的微血管爆裂，過陣子就會痊癒，她才放下心。

陳麗麗坦言，懷孕雖然辛苦，但在透過超音波看清寶寶輪廓的瞬間，就感到超滿足。而懷孕喜訊讓她收到許多好友的祝福，也鼓勵了不少高齡媽媽，但讓她不悅的是，有酸民竟出言詛咒腹中寶寶「得唐氏症」、「出生也長不大」，讓她忍無可忍反嗆：「積點口德吧！」認為即使無法給予祝福，至少能別口出惡言詛咒人。

▲黃澤鋒和老婆預計7月迎接女兒誕生。（圖／翻攝自Facebook／黃澤鋒）