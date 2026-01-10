演員夫妻驚傳撞死人！家屬痛罵「跪完就封鎖」　本人現身認：老婆很害怕

記者蕭采薇／台北報導

曾演出《刻在你心底的名字》、並以《地獄里長》中「方孝武」所為人知的男星楊傑宇，近日被控與同樣身為演員的妻子吳侑函，在開車時撞上一位行人綠燈過馬路的老奶奶，對方不幸離世。而家屬表示，楊傑宇只有12萬存款可賠償，不滿之餘，還發現遭到吳侑函封鎖。

▲同為演員的楊傑宇、吳侑函夫妻，被控開車撞死人。（圖／翻攝自楊傑宇IG）

死者家屬近日在社群平台憤怒控訴，稱這對明星夫妻在靈堂又跪又哭後，轉頭就封鎖家屬，甚至表明只有 12 萬存款可賠償，怒火中燒痛批：「演技真的很好耶！」楊傑宇本人則在留言區現身，公開還原事發經過與封鎖原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

家屬怒控：跪完就封鎖 「給24萬請還我阿嬤」

死者家屬日前在社群平台心碎發文，指控楊傑宇夫妻在颱風前夕撞上正走在斑馬線上的奶奶。家屬直言，當時兩人在靈堂表現出十足誠意，沒想到事後卻在 IG 上封鎖家屬，且聽聞對方表明財產僅剩 12 萬要全數賠償，讓家屬無法接受，崩潰大喊：「誰要你的 12 萬啊？我給你 24 萬，請還我一個阿嬤！」家屬更質疑吳姓女演員「跪完就封鎖」的行為根本是在演戲。

楊傑宇長文致歉還原現場 親解「12萬」補償真相

面對排山倒海的指責，楊傑宇親自出面留言回覆。他首先向家屬表達最深的歉意，並澄清「只賠償 12 萬」絕非事實。楊傑宇表示，當時是家屬考量其經濟能力，詢問存款剩多少，他才如實告之，「該負的責任我一定負責」。

他同時解釋，強制險已先行賠償 200 萬元，目前雙方正努力透過第三責任險商談後續賠償，「我一直都在，你們一定找得到我，我沒有卸責。」至於妻子吳侑函封鎖家屬一事，楊傑宇則保護心切地表示，是因為家屬曾提及要「報復」，老婆感到害怕才選擇封鎖。

▲演員楊傑宇（右）。（圖／高雄電影節提供）

颱風前夕釀悲劇 強調沒酒駕：時速不到10公里



還原事發當下，楊傑宇表示那是颱風前一晚，雨勢極大，他在綠燈左轉準備上國道時，儀表板顯示時速不到10公里，因視線不佳沒注意到奶奶才發生意外。他強調自己絕無酒駕，事發第一時間立刻叫救護車，且奶奶起初因掛念家裡拒絕就醫，是他與醫護人員不斷勸說才送醫。

楊傑宇表示，奶奶住院期間他每日聯絡病況並為全家禱告，聽到奶奶離開的消息時，他內心也完全無法接受，並感激家屬在靈堂時沒有一句責備。

「我也要生活」 盼透過保險盡力補償

「我無法原諒自己，但我還是要工作、還是要生活。」楊傑宇坦言全家人同樣正在經歷巨大的心理創傷，但他承諾會盡力配合家屬的需求。目前全案已進入後續理賠階段，但明星夫妻涉及死亡車禍與封鎖家屬的爭議，已在網路上掀起兩極討論。

楊傑宇回應全文

您們說要報復我們，我老婆很害怕封鎖你不對了嗎。我們真的真的很對不起奶奶！強制險先賠償200萬，接下來我們雙方都很努力跟第三責任險談賠償，我一直都在，你們一定找得到我，我沒有卸責，我們同樣正在經歷很大的創傷，我們沒有酒駕，我們綠燈左轉上國道儀表板時速不到十，颱風前一天雨下很大，我們沒注意到真的真的很對不起、我們也承受很大的教訓。

當下發生事情立馬叫救護車，奶奶也表明要回家不要去醫院，我們拜託奶奶一定要去醫院，救護車到了我們請醫護人員勸奶奶上車，我每天都與您們聯絡了解病況，我每天為你們全家禱告，但奶奶最後還是離開了，我聽到是完全無法接受，到了靈堂我很感激兩位廖大哥對我們沒有一句責備，因為我們雙方內心都很痛苦，意外還是發生了。你需要的是什麼我都會盡力配合，我無法原諒自己，但我還是要工作還是要生活。

真的真的很抱歉

至於只賠償12萬，從頭到尾沒有這件事情，是廖大哥為了考量我的經濟能力問我存款有多少。我據實以告而已。然後廖大哥關心我們的工作狀態，所以我也是如實告知，該負的責任我一定負責。