金唱片／Stray Kids唱一半脫了！「精壯六塊肌、胸肌」3萬人暴動噴鼻血

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演，現場吸引3.3萬人到場。大勢團體Stray Kids帶來強而有力的3首歌舞台，隊長方燦唱到一半脫了，露出精壯六塊肌、胸肌，全場陷入瘋狂。

▲Stray Kids帶來精彩演出。（圖／翻攝自Disney+）



Stray Kids透過歌曲〈Divine〉開場，他們帥氣地登台，緊接著帶來精彩齊舞〈Do It〉，最後特地重新編曲〈CEREMONY〉，隊長方燦霸氣地脫掉上衣，轉身就露出練得結實的身材，台下狂噴鼻血，隨後全員帶來一段刀群舞，看得歌迷超過癮。

▲▼Stray Kids方燦唱一半脫了。（圖／翻攝自Disney+）



金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝燮、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。Disney+做為全台唯一獨家擁有直播與回放的平台，不僅與TVBS歡樂台同步轉播，並在典禮結束後直接提供完整重播服務，直播結束即可讓粉絲隨時回看紅毯、頒獎時刻、舞台演出等精彩橋段。