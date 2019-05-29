寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

記者韓景樺／綜合報導

近年來不少粉絲為了慶祝偶像生日，都會集資進行燈箱廣告、公車廣告等應援。而韓國夯團EXO的老么成員世勳日前迎來25歲生日，粉絲為了送上祝福，也特地和航空公司配合，進行了超狂的「飛機應援」，讓世勳成為韓國第一個擁有飛機應援的藝人。

▲世勳是EXO的老么成員。（圖／翻攝自IG／世勳）

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擁有高挑、帥氣外貌的世勳，雖說是隊中年紀最小的成員，卻意外具有凝聚哥哥們的魄力，經常揪EXO成員們出遊、聚餐，更會大方PO照和粉絲分享，是成員中公認最具男子氣慨的「義氣男」。

▲世勳很常揪哥哥們聚餐，還會貼心把聚餐照和粉絲分享。（圖／翻攝自IG／世勳）

雖然世勳曾在2018年透過官網表示，今後生日將「只收心意，不收禮物」，希望粉絲能將溫暖傳遞給更多需要的人，但每年世勳生日，仍會有不少中外粉絲集資，為他送上獨一無二的生日應援。而今年，堪稱大陸最大的世勳應援站「吳世勳吧」也為了迎接他的25歲生日，集資向知名平價航空公司提出合作計劃，打造一架外觀、內裝均貼有世勳肖像的飛機，並將陸續提供名古屋、大邱、濟州島等航線使用，為期3個月時間。

▲世勳25歲的生日，大陸粉絲準備了飛機應援為他慶生。（圖／翻攝自Twitter／baek_04chan_61）

▲連飛機內的餐桌上都能看到世勳的小海報。（圖／翻攝自微博）

不少網友看了都覺得這項創舉太不可思議，得償所願的粉絲也紛紛感動留言，「好驕傲啊首個飛機應援」、「吳世勳值得最好的」、「這也太震撼了吧，好想坐啊！」更有人直言，世勳歷次的粉絲應援總能成為傳奇，也是因為偶像影響力巨大的緣故，希望他日後能有更多和粉絲見面的機會。

▲大陸的世勳粉絲為他精心策劃了飛機應援。（圖／翻攝自微博／吳世勳吧_Ohsehunbar）