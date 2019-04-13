獨／江祖平消失《大時代》了！剪妹妹頭回春日本流浪一個月

記者林奕如／台北報導

江祖平在民視《大時代》飾演幸美，苦情角色讓人心疼，最近更是被如貞（陳妍安 飾）推入山崖，至今還找不到，「幸美去哪裡？」讓網友熱烈討論。她本尊樂得有一個月長假，當背包客去日本流浪，預計暢玩京都、九州再回大阪，正巧遇到櫻吹雪美景嗨翻。

▲江祖平《大時代》飾演幸美太苦情。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

江祖平劇中角色一生坎坷，養女身份把弟妹拉拔長大，感情上則是無法和最愛的人攜手到老，但沒想到20年後，初戀李承淵（江俊翰 飾）回來了，他當年沒死失憶，現在恢復記憶回頭找她，但他已經有老婆孫如貞（陳妍安 飾）在身旁，在此同時，失蹤的丈夫賀良才（Gino 飾）也出現，複雜四角關係，讓戲迷看了大呼過癮。

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▲江祖平被熱情邀請一起野餐。（圖／多利安提供）

最新劇情中，「幸美」江祖平被推入山崖至今還未尋獲，她樂得有一個月長假休息，原本公司想安排去大陸客串戲劇，但她直呼：「真的很想休息。」一個人到日本流浪去，訂機票、飯店，安排景點等，全都自己一手包辦，原本經紀公司還很擔心，但她保證好好照顧自己，每天會聯絡報平安，才讓人放心。

▲江祖平一個人到日本旅行。（圖／多利安提供）

去日本前，她來特別去剪了一新髮型，剪了前瀏海變妹妹頭，瞬間回春大減齡，在日本漫步賞櫻時，開口請賞櫻的人幫忙拍照，還被誤認為是大學生，很熱情邀請她一起來野餐，認識新的朋友，融入當地生活。她預計4月底才返台，直呼：「我會好好享受這段假期。」也把握休假期間，練習5月9日小可樂果劇團「為愛發聲感恩音樂會」歌曲。

▲江祖平新髮型回春。（圖／多利安提供）