魏蔓在圖書館脫內衣大膽勾引　破最大尺度裸抱張庭瑚

記者林奕如／台北報導

張庭瑚在台視、東森戲劇《愛情白皮書》與王淨復合後才放閃沒多久，分手多年的前女友魏蔓卻再度出現，令粉絲擔心兩人感情又將陷入危機。魏蔓還在圖書館、他面前連內衣都脫下，全裸與他擁抱，當天寒流來襲只有10幾度低溫，她只穿NuBra就上陣，破了最大尺度。

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▲魏蔓挑戰從影最大尺度，近乎全裸擁抱張庭瑚。（圖／東森提供）

魏蔓表示，第一天進劇組就是全裸跟強吻戲，加上當天寒流來襲只有10幾度低溫，「戲服還只有一件襯衫，脫不脫都很冷，所以我對這場戲真的印象深刻。」但她也讚張庭瑚只要一喊卡就會用外套幫忙遮掩，很有紳士風度。對手戲的張庭瑚不好意思的說：「因為拍戲都有很多工作人員進進出出，加上當天真的很冷，所以我有點算是反射動作就去幫忙擋住了，也沒想那麼多。」

▲王傳一醉躺王淨，她自虧大腿很有肉。（圖／東森提供）

此外，王傳一跟王淨劇中雖為上司下屬關係，兩人卻有事沒事就鬥嘴，逗趣互動已經吸一票支持兩人CP的粉絲。最新一集中，王傳一還醉倒在王淨腿上，畫面超曖昧，王淨卻笑說拍攝到後期，跟一哥太熟了，導致這場戲，現場硬是變成搞笑版。

她笑說：「拍攝前一哥還很誠懇說要我多運動，至少臉上不能有雙下巴，但我還回嘴，說還好我大腿很有肉，不然他怎麼會躺的那樣舒服。沒想到一哥竟然沉思後，一臉認真的回我『也是』，那只要運動臉部好了，現場大家都在大笑。」