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邵雨薇解剖豬內臟聞血腥：不敢吃肉了！入戲法醫害怕做惡夢

記者林奕如／台北報導

邵雨薇和莊凱勛繼電影《樓下的房客》，再度合作演出《緝魔》，她飾演冷酷法醫，其實她有暈血，但事先做足功課、看影片觀摩，她表示，「拍攝時有請專業法醫來指導，用真實豬屍體跟內臟替代，血腥味滿濃的，拍完有一段時間不敢吃肉。」

▲《緝魔》首映莊凱勛、邵雨薇、導演盧豐淵、羅佩儀、傅孟柏、吳翔震 。（圖／金馬影展執委提供）

▲邵雨薇、莊凱勛再度合作。（圖／金馬影展執委提供）

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該電影是限制級，今晚在金馬奇幻影展放映，導演盧豐淵、主創演員莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏、吳翔震亮相出席。劇組實地在殯儀館取景，莊凱勛透露，有時候有「新住戶」進來，要隨時喊停迴避，大家拍攝一整天，劇組每個人攜帶內含硬幣的紅包袋避邪。

▲《緝魔》首映莊凱勛、邵雨薇、導演盧豐淵、羅佩儀、傅孟柏、吳翔震 。（圖／金馬影展執委提供）

▲《緝魔》首映莊凱勛、邵雨薇、導演盧豐淵、製作人羅佩儀、傅孟柏、吳翔震 。（圖／金馬影展執委提供）

故事由一個無頭裸體女屍，引出一個橫跨多年的懸案，在詭異的氛圍中，每一個人都有自己心魔要突破，邵雨薇坦言，角色一度演完很害怕，所以一殺青就剪了超短瀏海，不想照鏡子看到自己，會有陰影，有時候還會做惡夢。莊凱勛則說拍戲時導演有特殊的「動物筆記」，「導演希望我不要演人，要像獅子老虎豹，比如打架臉部表情很猙獰，導演說這是土狗，要我改正。」

傅孟柏則飾演整形科醫生，為戲勤練手術刀法，還有一位自願者，願意接受拍攝，他跟著進手術房幫縫雙眼皮。吳翔震則入戲到差點走不出來，分不清角色跟自己，下戲也在哭，因為感覺角色太可憐。

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邵雨薇, 莊凱勛, 傅孟柏, 盧豐淵, 吳翔震, 緝魔

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