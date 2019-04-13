ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張庭瑚「雙頰凹陷」暴瘦5KG　酒駕自摔神隱一個月首現身

記者林奕如／台北報導

張庭瑚酒駕自摔破相，公開道歉記者會後幾乎神隱，13日出席台視、東森《愛情白皮書》粉絲見面會，他身形更顯消瘦，一個月瘦了約5公斤，他說：「很久沒有見到大家，真的是沈澱滿久，這段空閒時間，有做一些嘗試像是閱讀，最近看了《漂流青年》。」製作人劉瑋慈則說，他現在已經戒酒、戒菸了。

▲《愛情白皮書》張庭瑚、王淨、宋柏緯、謝翔雅、吳岳擎、陳希瑀出席粉絲見面會。（圖／東森提供）

▲張庭瑚酒駕自摔後，首度公開現身。（圖／東森提供）

請繼續往下閱讀...

張庭瑚缺席3月首映會，當時表示是車禍、臉破相縫4針，當時網上傳出是酒駕，經紀公司第一時間否認，但之後影片曝光，被踢爆是酒駕自摔，他記者會上公開道歉，神隱約1個月後，首度在公開場合現身，他說：「這次出來就是工作一部份完整，畢竟這整個過程中，都沒有跟大家參與到，不想因為我的關係缺席這些宣傳。」

▲《愛情白皮書》張庭瑚、王淨、宋柏緯、謝翔雅、吳岳擎、陳希瑀出席粉絲見面會。（圖／東森提供）

▲宋柏緯跨坐吳岳擎身上，粉絲狂尖叫。（圖／東森提供）

至於何時解禁？張庭瑚思考一下：「我覺得可能還需要一些時間，沒關係就順其自然。」據了解，他未來目前沒有安排其他工作，經紀人也在旁陪同受訪：「他需要時間沈澱跟成長。」這次出事，媽媽有說什麼？他透露，媽媽其實沒有特別說什麼，但希望趁這段時間多多回去陪她，「剛好趁這時間互相陪伴。」

▲《愛情白皮書》張庭瑚、王淨、宋柏緯、謝翔雅、吳岳擎、陳希瑀出席粉絲見面會。（圖／東森提供）

▲陳希瑀、宋柏緯、張庭瑚、王淨、謝翔雅、吳岳擎出席粉絲見面會。（圖／東森提供）

該劇主要演員張庭瑚、王淨、宋柏緯、謝翔雅、吳岳擎、陳希瑀出席粉絲見面活動，忽然下起暴雨，仍吸引三百多名粉絲到場支持。活動中宋柏緯還超近距離勾張庭瑚下巴深情告白，再跨坐在吳岳擎腿上，重現劇中男男CP的經典畫面。而吳岳擎還背後環抱住張庭瑚深情告白，但張庭瑚卻嚇到「走甘那飛」（台語發音），被主持人笑虧還沒告白就很明顯被打槍。

推薦閱讀

爺爺「臉發黃」肝癌過世　王瞳手捧畫冊遺物：他很有才華

爺爺「臉發黃」肝癌過世　王瞳手捧畫冊遺物：他很有才華

楊謹華《鏡子森林》演記者PK《與惡》：不擔心被比較　

楊謹華《鏡子森林》演記者PK《與惡》：不擔心被比較　

修杰楷每集盯《與惡》入坑　甜讚賈靜雯：她很了不起　

修杰楷每集盯《與惡》入坑　甜讚賈靜雯：她很了不起　

吳念軒腿開「小小軒」被看光光　小豫兒低頭羞：近到不敢看

吳念軒腿開「小小軒」被看光光　小豫兒低頭羞：近到不敢看

獨家／三立「華劇行銷教母」張正芬掰了15年老東家

獨家／三立「華劇行銷教母」張正芬掰了15年老東家

廖慧珍胖一輩子　運動弄壞踩步機「發狠甩破百肉」

廖慧珍胖一輩子　運動弄壞踩步機「發狠甩破百肉」

柯叔元「日抽5包菸」超驚人！　一念頭戒了32年煙癮

柯叔元「日抽5包菸」超驚人！　一念頭戒了32年煙癮

Max火爆爭寵扯妹妹Lucy頭髮　隋棠「秉持一原則」教育法

Max火爆爭寵扯妹妹Lucy頭髮　隋棠「秉持一原則」教育法

魏蔓在圖書館脫內衣大膽勾引　破最大尺度裸抱張庭瑚

魏蔓在圖書館脫內衣大膽勾引　破最大尺度裸抱張庭瑚

雷／《小時光》首播笑入坑！怪咖學霸撞車錯包「糗拿她的衛生棉」　

雷／《小時光》首播笑入坑！怪咖學霸撞車錯包「糗拿她的衛生棉」　

青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了

青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了

韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！

韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了

韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！　8年後娶美嬌娘變「科技新貴」

野生3藝人坐路邊聊天！　她0偽裝被認出…網全歪樓：不是剛出獄嗎

男星和女經紀人開房7hrs…事後「手上驚見驗孕棒」　仙女級妻子心碎刪光親密照

23歲存到100萬！瑤瑤「細節省錢法」曝光　憲哥一聽搖頭：我反對

婚紗連踩2禁忌！　長輩臭罵黃小柔「詛咒婚姻」公公沉默30秒說話了

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

蔡依林首登《歌手》飆高音！　合體青峰唱神曲…網跪：太強了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王淨, 陳希瑀, 宋柏緯, 王傳一, 魏蔓, 謝翔雅, 吳岳擎, 張庭瑚, 愛情白皮書, 李國毅

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 南韓廢除66年墮胎法！女性感動上街　唱「少女時代出道曲」慶祝
  2. 楊冪大解放「辣跳鋼管舞」！　狂開M字腿…勾魂眼神驚艷200萬人
  3. 賭王兒被爆有私生子…奚夢瑤變後媽！　豪砸4.7億「找兒子」：我媽想抱孫
  4. 小宇壞掉了！「我在呼妳」爆雞皮撩妹　肉麻到手腳蜷曲滾地
  5. 男星台上猝死「全場看著他狂笑」　觀眾：我覺得很噁心！
  6. 張庭瑚「雙頰凹陷」暴瘦5KG　酒駕自摔神隱一個月首現身
  7. 青峰合體家凱..蔡依林泛淚！單飛蘇打綠1週年：他們用愛陪我
  8. 旗袍開衩「到底」超吸睛　黃瑄練舞挫傷硬撐上陣
  9. 張元英為紫髮「只用冷水洗澡」　曝背後痛苦代價：身體失去知覺
  10. 言承旭談被提分手痛哭　「好想跟妳說對不起」曝離別原因

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366