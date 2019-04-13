張庭瑚「雙頰凹陷」暴瘦5KG　酒駕自摔神隱一個月首現身

記者林奕如／台北報導

張庭瑚酒駕自摔破相，公開道歉記者會後幾乎神隱，13日出席台視、東森《愛情白皮書》粉絲見面會，他身形更顯消瘦，一個月瘦了約5公斤，他說：「很久沒有見到大家，真的是沈澱滿久，這段空閒時間，有做一些嘗試像是閱讀，最近看了《漂流青年》。」製作人劉瑋慈則說，他現在已經戒酒、戒菸了。

▲張庭瑚酒駕自摔後，首度公開現身。（圖／東森提供）

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張庭瑚缺席3月首映會，當時表示是車禍、臉破相縫4針，當時網上傳出是酒駕，經紀公司第一時間否認，但之後影片曝光，被踢爆是酒駕自摔，他記者會上公開道歉，神隱約1個月後，首度在公開場合現身，他說：「這次出來就是工作一部份完整，畢竟這整個過程中，都沒有跟大家參與到，不想因為我的關係缺席這些宣傳。」

▲宋柏緯跨坐吳岳擎身上，粉絲狂尖叫。（圖／東森提供）

至於何時解禁？張庭瑚思考一下：「我覺得可能還需要一些時間，沒關係就順其自然。」據了解，他未來目前沒有安排其他工作，經紀人也在旁陪同受訪：「他需要時間沈澱跟成長。」這次出事，媽媽有說什麼？他透露，媽媽其實沒有特別說什麼，但希望趁這段時間多多回去陪她，「剛好趁這時間互相陪伴。」

▲陳希瑀、宋柏緯、張庭瑚、王淨、謝翔雅、吳岳擎出席粉絲見面會。（圖／東森提供）

該劇主要演員張庭瑚、王淨、宋柏緯、謝翔雅、吳岳擎、陳希瑀出席粉絲見面活動，忽然下起暴雨，仍吸引三百多名粉絲到場支持。活動中宋柏緯還超近距離勾張庭瑚下巴深情告白，再跨坐在吳岳擎腿上，重現劇中男男CP的經典畫面。而吳岳擎還背後環抱住張庭瑚深情告白，但張庭瑚卻嚇到「走甘那飛」（台語發音），被主持人笑虧還沒告白就很明顯被打槍。