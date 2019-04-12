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小象隊廖慧珍胖一輩子　運動弄壞踩步機「發狠甩破百肉」

記者林奕如／台北報導

廖慧珍昔日是小象隊成員，出道以來，以圓潤喜感身材廣受觀眾喜愛，但胖了大半輩子，首次動念運動減重，找來專屬教練一對一指導。她透露之前曾弄壞健身房運動器材心生陰霾，順勢成為不運動的理由，現在目標是2個月減去12公斤，從110公斤攻進100公斤大關之內。

▲廖慧珍下定決心減重。（圖／艾迪昇提供）

▲廖慧珍希望體重能夠下殺到100公斤內。（圖／艾迪昇提供）

談到那次經驗，廖慧珍回憶有次和朋友進健身房，她興高采烈嘗試踩步機，朋友將阻力定在50公斤，她兩腳踩上機器，平台應聲向下沉，任憑她怎麼扭動都毫無反應，她無奈向外退，只留一隻腳在平台上，結果腳踏板瞬間彈起，她說：「我一隻腳還卡在上面，整個人失重幾乎被掀開，就這樣向後摔飛出去，摔個狗吃屎，健身房的人都在看我，超丟臉的啦。」

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▲廖慧珍下定決心減重。（圖／艾迪昇提供）

▲廖慧珍激勵自己努力運動。（圖／艾迪昇提供）

教練坦承廖慧珍是自己目前接手最重的案例，但看到廖慧珍信心滿滿的模樣，他也希望能幫她找回健康的身體。教練忍不住問她上次運動的時間，她不加思索吐出「20年前」，把教練嚇傻眼。廖慧珍笑補充：「好啦，不然算1年前啦，那時上美食的節目，要運動闖關才能吃到，也算有運動啦。」

▲廖慧珍下定決心減重。（圖／艾迪昇提供）

▲廖慧珍下定決心減重。（圖／艾迪昇提供）

廖慧珍跟著教練進行拉筋暖身、核心訓練、肌肉鍛鍊等步驟，不出10分鐘就已滿頭大汗。教練讚她頗有運動天份，很多動作都一次到位，尤其是下半身運動，她笑說：「開玩笑，我和家人出國血拼，最多買到90公斤，行李都是我在背、在扛，下盤鐵定很穩。」她在運動過程不斷替自己激勵打氣，她表示這次會下決心減重，除了健康也希望戲路不再受限，「過去曾數度碰到心動的角色，但最後都卡在外型而錯過，不想只是再惋惜了，想要開始改變」。

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