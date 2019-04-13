王宇婕《炮仔聲》扮羊吃草真瘋了！坦言難演：看劇本好想笑

記者林奕如／台北報導

王宇婕在《炮仔聲》飾演最毒小三妍熙，為了愛情除掉「正宮」家雯（吳婉君 飾），從醫院千金淪為階下囚，最新劇情要裝瘋，變身成羊吃生菜，接著變花蝴蝶說要「飛高高」，沒想到精神鑑定真的得了「妄想型精神分裂症」，她笑說：「看劇本很想笑，但拍的時候完全不會。」

▲王宇婕演《炮仔聲》惡女爆紅。（圖／翻攝王宇婕臉書）

王宇婕演惡女被狂轟，但人氣愈來愈旺，直呼：「「可能我天生就該當壞人吧！」她成為OZIO蜂王乳凝露首位代言人，13日出席記者會，提到演小三膚況很重要，這樣才能美美出場，更拿產品給大家試用十分盡責。她在劇中小三扶正後，又欺負婆婆，還有倒粥到地上逼人吃橋段，惡感再升級，她澄清本人絕對不會這樣做：「每次演都覺得心裡過不去，如果我媽被欺負，絕對無法忍受。」

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▲王宇婕演小三最重視皮膚狀況。（圖／記者楊詩益攝）

她和交往7年的會計師男友感情穩定，日前被媒體曝光約會照，王宇婕解釋，他真的就是正常上班族，不習慣跟熟悉媒體，「他真是很低調，他也是在保護我。」她也說，自己一直以來都很大方，沒有刻意隱瞞，但談戀愛會尊重對象想法。

至於何時計畫下一步，王宇婕一聽到「結婚」2個字，驚訝一說：「蛤？我覺得兩個人開心最重要，現在狀態很好，就算結婚，但身旁有好多朋友都離婚了耶。」她也笑說，兩方家人都沒有給壓力，感覺結婚是大人的事情，她現在先衝刺工作，「但我是雙子座，誰知道哪一天突然結婚也不一定。」