孫翠鳳昨「二度暈眩」急送醫！診斷心臟血管阻塞「治療中」

記者林奕如／台北報導

60歲孫翠鳳有著「歌仔戲第一小生」的封號，至今是明華園戲劇總團的當家台柱，7日早晨起床時無法站立而昏倒，晚間高雄演出由女兒陳昭賢代打，經過一段時間休養無大礙，原定13日出場演出，但12日再度身體不適，前往醫院就診，目前經過三科醫師會診，有兩項檢查報告剛剛出爐，分別是神經和心臟系統異常導致姿勢性低血壓以及心臟血管阻塞，正使用抗凝血劑治療中。

▲孫翠鳳二度身體不適，。（圖／翻攝自孫翠鳳臉書）

孫翠鳳嫁入明華園後，夫唱婦隨推廣歌仔戲文化，也是唯一允文允武、亦生亦旦的演員，是當家台柱，7日原定到高雄內門順賢宮演出《賣藝王家》，但早晨起床時，好幾個月的疲勞累積，無法站立而昏倒，緊急送醫急診。之後團長陳勝福出面說明狀況，她也在醫院接受詳細檢查，13日原定在在高雄文化中心廣場的演出，但身體再度不適缺席。

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團長陳勝福，也是孫翠鳳老公心疼表示，「孫老師原本希望能向醫院請假外出，即便沒辦法粉墨登場，也可以親臨現場向大家致意，但主治醫師擔心孫老師的狀況，無法同意老師離開醫院，今晚（4/13）的演出請容許孫老師再度向大家請病假，《貓神》將由小女兒昭賢代母上陣，請大家見諒！」

▲孫翠鳳是明華園當家小生。（圖／翻攝自孫翠鳳臉書）

明華園總團臉書全文

相信大家都很關心孫翠鳳老師的狀況，

上週(4/7)內門順賢宮的演出

是孫老師從事表演工作將30多年來第一次請「病假」，

因為嚴重暈眩，至醫院掛急診，

原本希望經過醫師的診治後，可以順利在晚間登台，

但院方為求慎重、進行多項檢查，

一直到晚上將近10點，

暈眩症狀改善後，返家休養。

由於孫老師患有先天性心臟病，

醫生初步診斷為心臟病引發的暈眩，

經過2天的休息，孫老師的狀況看似已經好轉。

4/12早上原本已準備動身前往高雄準備演出，

但身體又感到不適，前往醫院就診，

今天(4/13)早上經過三科醫師會診，

目前已有兩項檢查報告剛剛出爐：

神經和心臟系統異常導致姿勢性低血壓

以及心臟血管阻塞 目前使用抗凝血劑治療中。

由於，今晚在高雄文化中心廣場的演出

並非一般的商業表演，

是長期支持表演藝術的高雄市議會

許崑源議長及夫人盛情邀請、

高雄市玉皇宮贊助下所舉辦的母親節公益活動，

孫老師原本希望能向醫院請假外出，

即便沒辦法粉墨登場，也可以親臨現場向大家致意，

但主治醫師擔心孫老師的狀況，

無法同意老師離開醫院，

今晚(4/13)的演出請容許孫老師再度向大家請「病假」，

《貓神》將由小女兒昭賢代母上陣，請大家見諒！

明華園藝術家族依舊可以將最精彩的表演帶給大家，

祝褔大家 平安 健康

母親節快樂！

總團長 陳勝福