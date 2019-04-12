Max火爆爭寵扯妹妹Lucy頭髮　隋棠「秉持一原則」教育法

記者林奕如／台北報導

隋棠和Tony結婚後，生下3名字女，一家5口超熱鬧，3歲大兒子Max、2歲女兒Lucy正值爭寵時期，嚴重到還會互扯頭髮打架，她有自己的教育法則：「我跟先生處理方式，其實（小孩）不要太嚴重受傷了，都會讓兩人自己去處理，這是學習人際過程。」

▲隋棠和老公Tony甜蜜蜜。（圖／翻攝自IG／隋棠）

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隋棠12日出席甜點活動，她透露自己是靠近30歲才喜歡吃甜點，「之前不能理解女生喜歡，只喜歡吃鹹的。」她現在各類型甜點都來者不拒，之前廠商宅配一箱到家，Tony開心到尖叫，「他不吃但不代表不愛，不過還是自制力很好。」甜點也是小孩Max、Lucy的獎勵品。

▲隋棠大兒子Max、二女兒Lucy。（圖／翻攝自臉書／隋棠）

Max很愛和妹妹Lucy爭寵，之前隋棠出大招，跟Max說要把妹妹送去親戚家住，但Max反應讓她覺得很暖心，她微笑散發出母親光輝：「他還是很在意妹妹，嘴上說不喜歡妹妹，但每次一起玩妹妹就很開心，他是謹慎處女座，只要探險也會慫恿妹妹壯他膽子，感情根本很好。」

▲隋棠有教育心法，不介入小孩爭吵 。（圖／記者黃軍瑋攝）

她日前去紐西蘭6天拍攝服裝品牌形象照，當地大自然環境她十分熟悉，但Tony是都市男孩，不認識昆蟲、小動物等，和一匹駿馬拍攝時，他都距離很遠，最後攝影師建議站到老婆這一側，她笑說：「當地是夏季，樹上有蟬脫下來的殼，我就拿一個下來，他嚇到跑開。」