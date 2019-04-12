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吳念軒腿開「小小軒」被看光光　小豫兒低頭羞：近到不敢看

記者林奕如／台北報導

「虎爺」吳念軒頂著捲髮新造型，在三立《月村歡迎你》飾演正港台客，和劇中醫生小豫兒（李佳豫）組成CP，其中拍攝一場戲就是他的「小小軒」燙傷要讓她診療，小豫兒低頭直盯他的重要部位，她害羞直呼：「我沒有這麼近距離靠近別人鼠蹊部，近到不敢看。」

▲楊貴媚、坤達、林思宇、吳念軒、李佳豫《月村歡迎你》。（圖／三立提供）

▲吳念軒、李佳豫《月村歡迎你》組成CP。（圖／三立提供）

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吳念軒只穿四角褲上陣，雖然有浴巾遮掩，但兩人開拍時還不熟，他尷尬到破表，還用手比出小豫兒盯著「小小軒」的距離，不到一個安全帽，讓小豫兒害羞說：「這不用比出來。」至於搖滾區觀看感覺，她笑說：「感覺我就不說了，但我想那一區是很多女孩夢寐以求。」

▲楊貴媚、坤達、林思宇、吳念軒、李佳豫《月村歡迎你》。（圖／三立提供）

▲楊貴媚、坤達、林思宇、吳念軒、李佳豫《月村歡迎你》卡司發布會。（圖／三立提供）

兩人相差13歲，屬於女大男小搭配，小豫兒是第一次遇到這麼小鮮肉搭配，坦言一開始有點猶豫，前輩楊貴媚忙笑說：「現在都什麼年代了。」不過小豫兒稱讚：「他本人看起來真的很小，散發出來稚氣，但他會做一些很暖事情，暖男的風範，非常紳士，有時候讓我覺得...，太可惜這麼小。」但她說「看起來真的很小」讓眾人想歪噴笑，她連忙解釋是顏值看起來很小。吳念軒則說，之前交往過大6歲女友，會欣賞姐姐類型。

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吳念軒, 李佳豫, 小豫兒, 坤達, 林思宇, 宇宙, 楊貴媚, 月村歡迎你

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