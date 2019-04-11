獨家／三立「華劇行銷教母」張正芬掰了15年老東家

記者林奕如／台北報導

三立資深副總兼發言人張正芬操盤華劇行銷，帶領團隊4度奪下金鐘獎節目行銷獎，並為自己贏得「華劇行銷教母」的美名；但據了解，她將離開待了15年的老東家，主動向張榮華總經理請辭並獲同意，《ETtoday星光雲》致電張正芬本人，她證實這項消息：「嗯，我有人生規劃。」

▲張正芬離開15年老東家三立。 （圖／資料照／攝影中心）

在面對亞洲各地來勢洶洶的戲劇時，張正芬以精準的眼光、有效的行銷包裝，帶領三立電視劇殺出一片天，打響華劇的口碑，在2007年、2008年、2011年、2014年，分別以《天下第一味》、《命中注定我愛你》、《犀利人妻》、《我的自由年代》奪下金鐘節目行銷獎，創下最多行銷獎紀錄，充滿自信的專業態度，同時身兼三立發言人，成功處理多次公關危機事件。

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▲《犀利人妻》、《命中注定我愛你》奪下金鐘最佳節目行銷獎。（圖／資料照／三立提供）

但據了解，張正芬將離開老東家，預計5月底離職，人事高層面臨異動，《ETtoday星光雲》致電本人，她表示：「現在就是休息，專心把博士論文完成。」她離開15年工作崗位，和她長期相處的同仁都十分捨不得。至於她下一步規劃，或是有其他工作招手，她否認表示：「沒有。」