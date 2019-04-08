李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

記者劉宜庭／綜合報導

藝人李亮瑾活躍於本土劇，日前更首度在八點檔台劇《炮仔聲》亮相，飾演吳家大姊「吳家璇」一角，還和吳鈴山首度扮演夫妻檔，備受觀眾期待。然而，常在社群網站分享工作點滴的她，7日深夜拍戲期間，竟PO文透露當天戲份讓她哭慘了，還直接預告「吳家發生大事啦…。」

▲李亮瑾7日PO出自拍照透露，當天拍《炮仔聲》哭慘了。（圖／翻攝自李亮瑾臉書）

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李亮瑾從3日起，正式加入《炮仔聲》劇組，展開如火如荼的拍攝工作，7日深夜發文時，卻意外曝光劇情走向，「今天哭慘了…但是這樣的劇情…實在太讓人走心。」由於她發文時間已經是深夜11點，除了祝熟睡中的朋友好夢，當時似乎仍在進行拍攝的她，文末也表示：「跟我一樣還在奮鬥的朋友…一起加油。」

面對網友好奇問，「到底吳家是發生什麼大事啊，竟然哭慘了。」李亮瑾也大方留言回覆，「吳家發生大事啦…。」雖然沒有明說是什麼「大事」，但一番言論，已經足以讓劇迷驚嚇、激動不已，紛紛對接下來的劇情抱持高度期待與好奇，在網上也引發一陣熱議。

▲李亮瑾留言劇透。（圖／翻攝自李亮瑾臉書）



事實上，李亮瑾在《炮仔聲》扮演的吳家大姊「吳家璇」，在戲中設定是精明能幹的女人，先前之所以遲遲沒出現，是因為居住在海外，陪老公「李啟明」（吳鈴山 飾）發展大陸事業。如今，吳家璇終於返回吳家，也讓觀眾紛紛喊話，希望她能好好保護先前頻遭欺負的妹妹們。

此外，在《炮仔聲》中，李亮瑾戲份將於8日正式登場，當天下午她也透過臉書發文，曬出與戲中搭檔吳鈴山的合照，「其實幾萬年前就跟鈴山哥合作過了，但是從來沒有一起演過夫妻檔…希望大家多多支持我們！」

▲李亮瑾在《炮仔聲》中與吳鈴山扮演夫妻。（圖／翻攝自李亮瑾臉書）