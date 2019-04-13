家人都在319這天死掉！　他曝「家族詭異詛咒」：連吃飯洗澡都害怕

記者田暐瑋／綜合報導

日本埼玉縣有一戶被「詛咒」的家族，一家3口每到了3月19日這一天就如臨大敵，爸爸和女兒都不能隨便出門，原來是因為這家族的父執輩全都是在3月19日這天過世，詭異巧合讓後代們感到非常緊張，因此每到了這一天都會非常謹慎。

這一家族從曾祖父之後的3代父執輩，全都有個意外巧合，就是在3月19日這天過世，這個恐怖巧合讓一家人相當緊繃，因此只要到了319這天，爸爸就不敢開車出門上班，女兒也被媽媽禁止出去玩，就連洗澡吃飯，媽媽都會擔心地繃緊神經，確認老公和女兒不會吃飯噎到或是泡澡泡太久昏迷。

▲日本一家恐怖詛咒（圖／翻攝自微博）



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為了杜絕一切可能發生的危險，媽媽用了很大心力，有時候爸爸泡澡泡到睡著，媽媽第一件事就是先確認爸爸還有沒有呼吸。就這樣平安過了5年，當日本節目《珍百景》重新上門拜訪時，一家人看起來健康快樂，不過女兒卻偏偏選在319這天和朋友相約去迪士尼玩，讓爸媽很是擔心。

▲女兒傳回的訊息（圖／翻攝自微博）



媽媽親自接送女兒搭車，還叮嚀女兒1小時就必須傳一次訊息報平安，女兒傳回的訊息則是「我還活著」，自嘲回應讓爸爸媽媽的壓力減輕不少，而最後女兒平安返家，全家人在319這天也習慣一起倒數迎接320，開心大喊：「YA！活下來了！」連他們都戲稱自己是被詛咒的家族。

▲日本一家恐怖詛咒（圖／翻攝自微博）