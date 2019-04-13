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31歲當上月入百萬CEO！　丫頭淚守「24年唯一堅持」…成功買下2間千萬豪宅

記者田暐瑋／綜合報導

女星丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，現在已是月入百萬的闆娘，手搖飲店已經開了16家分店，一開始只投資20萬，4個月就回本，2年就買了2間千萬豪宅，但其實會有這種志氣，全是因為她7歲就經歷爸媽離婚，讓她從小就深知絕對不能靠男人，堅持經濟獨立，「我很要求不能靠男生！」

丫頭的爸媽7歲就離婚，從小和媽媽、弟弟不斷換地方住，就為了躲避爸爸的糾纏，也因為看著媽媽就是什麼都靠爸爸，結婚後沒有任何經濟基礎，導致離婚後一無所有，只能一肩扛起家計，工作到身體狀況全出問題，變得很慘，讓她從此建立起「絕對不靠男生」的價值觀。

▲ㄚ頭價值觀。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

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▲丫頭價值觀。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

就算是到現在，丫頭和男友出去吃喝玩樂也都是各付各的，雖然有長輩告訴她「妳幹嘛不讓男生付？這是男生應該的。」但她認為沒有什麼應該不應該，仍堅定信念：「不行，我一定要自己買。」而為了報答媽媽辛苦的養育之恩，她也積極做副業，不只謙虛還非常努力，讓她成為目前16間手搖飲分店的老闆娘。

▲ㄚ頭價值觀。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲丫頭價值觀。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

丫頭有自己一套創業心法，凡事都是親力親為，一天只睡3、4個小時，都是在親自看財務報表、寫報告，她建議創業者第一件事就是要學會看財務報表，「店會倒，都是因為你不懂看財務報表。」尤其如果遇到壞員工在雜支部份灌水，就很容易會支出一些莫名其妙的錢還不自知。

▲丫頭價值觀。（圖／翻攝自丫頭臉書）

▲丫頭養媽媽和弟弟。（圖／翻攝自丫頭臉書）

創業心法第二條則是要學會寫報告，丫頭表示，必須找出店面在經營上出了哪些問題，就不會知道虧錢原因，她舉例一筆行銷案，結案之後仍必須寫報告，要清楚知道這個廣告下的客源是不是和自家的客群符合，如果沒有創造流量，代表花的錢不知道，下次就不該再跟同類型的廠商合作。

▲丫頭價值觀。（圖／翻攝自丫頭臉書）

▲丫頭。（圖／翻攝自丫頭臉書）

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